З Мони Лізи в Фріду Кало: Каменських захопила новим кліпом на пісню "Обіцяю"

Настя Каменських

Каменських показала кілька ефектних перевтілень

Настя Каменських презентувала нову україномовну ліричну пісню "Обіцяю". Трек вийшов дуже ніжним і романтичним, а основним лейтмотивом композиції стала любов. Пісню доповнив неймовірно красивий і концептуальний кліп. Настя Каменських, як зазвичай, йде попереду всіх: вона перетворила музичний ролик в справжній арт-проект.

Режисерами выдео стали Денис Маноха і Максим Шелковніков.

У відео відтворюються картини, які є шедеврами світового мистецтва. NK постає перед нами в образі Мона Лізи, Фріди Кало, Олімпії з картини Мане, уособлює Дівчину з перловою сережкою Яна Вермеєра, Леді Ліліт Данте Габріеля Россетті, одну з богинь любові і радості з картини "Весна", богиню Венеру з роботи Боттічеллі. У кліпі також є відсилання до живопису Ван Гога - його знамениті "Соняшники", і головний фрагмент картини "Створення Адама", написаний великим художником епохи Відродження Мікеланджело. Колись, щоб увічнити свої почуття, художники писали картини. Саме ця ідея лежить в основі відео: відтворивши відомі шедеври, Настя Каменських визнається у вічній любові.

В кадрі Настя залишається загадковою красунею з різних епох в сучасній інтерпретації, які відображають модні тенденції нашого часу. Образи NK наповнені смислами, які зводяться до концепту недомовленості: Мона Ліза з загадковою усмішкою, "Олімпія", яка вабить поглядом кожного, хто наважиться подивитися їй в очі, "Дівчина з перловою сережкою" як ніби застигла в моменті, обернувшись лише на секунду.

Картини об'єднує і концепт безумовної любові, як у Фріди Кало і Дієго Рівера, Густава Клімта і Аделі Блох-Бауер. NK також уособлює саму любов в образі римської богині Венери, і стає однією з грацій, яких у давньогрецькій міфології вважали богинями цноти, краси і кохання.

За кожним полотном стоїть зворушлива історія, яка зазвичай залишається за рамою картини. Так і в кліпі Насті історія великої любові залишається за кадром, а глядачеві дається лише тонкий натяк. Однією з центральних сцен кліпу є символічне відтворення елемента картини Мікеланджело "Створення Адама" - руки, які тягнуть одне до одного. У цей момент Настя звертається до свого коханого з ніжним визнанням, а сам жест символізує гігантську творчу енергію.

"Для мене-це дуже особлива пісня, в яку я вклала душу, тому і кліп на неї зовсім особливий. Це гарне освідчення в коханні. Це почуття настільки сильне та високе, що саме воно надихнуло мене на створення такого своєрідного арт-проекту. Всі картини - втілення любові і особливих емоцій, які з нею пов'язані. Мені хочеться увічнити це почуття точно також, як великі майстри зображували своїх коханих на полотні", - ділиться Настя Каменських.