Шикарна жінка: Даша Астаф'єва ефектно позувала у ванні з квітами

Співачка продемонструвала свої апетитні форми
Даша Астаф'єва продовжує демонструвати свої апетитні форми. Нещодавно співачка у всій красі позувала на балконі і в кімнаті. Причому на деяких знімках артистка повністю оголилася і прикрилася тільки однією ковдрою.
На цей раз співачка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому вона лежить у ванні з квітами.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Користувачі мережі прокоментували її фото.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що незважаючи на те, що Даша Астаф'єва любить зніматися в чуттєвих і відвертих образах, захоплюючи шанувальників своїми соковитими формами і вмінням спокусливо позувати, в повсякденному житті артистка віддає перевагу зручному одягу і часто обходиться без макіяжу.
Раніше повідомлялося про те, що Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників фотографіями з відпочинку на морі. Вона продемонструвала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу.