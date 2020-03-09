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Шикарна жінка: Даша Астаф'єва ефектно позувала у ванні з квітами

Lite » Новини шоу-бізнесу 09.03.2020 - 21:26
Шикарна жінка: Даша Астаф'єва ефектно позувала у ванні з квітами
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Співачка продемонструвала свої апетитні форми

Даша Астаф'єва продовжує демонструвати свої апетитні форми. Нещодавно співачка у всій красі позувала на балконі і в кімнаті. Причому на деяких знімках артистка повністю оголилася і прикрилася тільки однією ковдрою.

На цей раз співачка на своїй сторінці в Instagram опублікувала фото, на якому вона лежить у ванні з квітами.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Користувачі мережі прокоментували її фото.

  • Даша ти досконала;
  • Красуня;
  • Неймовірна;
  • Шикарна жінка;
  • Дуже красива, втілення сексуальності;
  • Вогонь;
  • Красива;
  • Розкішний образ;
  • Просто космос;
  • Даша, ви, красуня;
  • Той самий випадок, коли нічого зайвого. Можна, звичайно, щоб хтось ще годував вкусняхами в цей момент, хоча це вже порушує потік уяви і руйнує кордони тих, хто вирішив зашитись до літа заради схожих форм, на ваші.

Скріншоти з Instagram

Нагадаємо, що незважаючи на те, що Даша Астаф'єва любить зніматися в чуттєвих і відвертих образах, захоплюючи шанувальників своїми соковитими формами і вмінням спокусливо позувати, в повсякденному житті артистка віддає перевагу зручному одягу і часто обходиться без макіяжу.

Раніше повідомлялося про те, що Даша Астаф'єва захопила своїх шанувальників фотографіями з відпочинку на морі. Вона продемонструвала, як ніжиться на сонечку на шезлонгу.

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Новини України шоубизДаша Астаф'єва
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