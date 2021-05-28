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Шикарна: Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу сонця

Автор: Lite

Леся Нікітюк дуже любить море і при будь-якій можливості відправляється на узбережжя. Не так давно телеведуча весело провела час на дівич-вечорі в Туреччині, а зараз знову відпочиває в цій гостинній країні - цього разу в Бодрумі. Зірка похвалилася стильним відпускним образом на ефектних кадрах.

Вражаючі фото на тлі красивого заходу сонця Леді Ле опублікувала в своєму Instagram.

Леся позувала в кафе, розташованому прямо біля моря. Для вечері вона вибрала трендовий білий комбінезон з бахромою від колаборації дизайнера Андре Тана і Каті Осадчої, підкресливши тонку талію поясом.

Ефектний лук ведуча доповнила сріблястими босоніжками на підборах і масивним ланцюжком на шиї. Волосся Нікітюк залишила розпущеним, а також зробила ніжний нюдовий макіяж.

"Amazing sunset. (Я щяс лопну від емоцій і морепродуктів)", - підписала кадри артистка.

Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Елегантний образ Лесі підкорив її фоловерів і вони викупали її в компліментах.

  • Котя! Ти шикарна
  • Боже, як все ідеально в цьому фото
  • Шикарна
  • Яка красуня
  • Прекрасне фото
  • Красуня
  • Афродіта
  • Леся, фото шикарні! Вражає!
  • Леся, яка ти гарна у білому комбезі
  • Чарівна дівчина!
  • Ноги... вони по-моєму не закінчуються..
  • Як завжди - неперевершена
  • Чудово виглядаєте, уявляю ваші емоції
  • Шо за Богіня вийшла з океану?
  • Фігура ідеальна

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк забавно показала різницю між чоловічим і жіночим сприйняттям краси і привабливості.

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Новини України Леся Нікітюкобразведущая