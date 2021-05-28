Шикарна: Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу сонця

Леся позувала в кафе, розташованому прямо біля моря. Для вечері вона вибрала трендовий білий комбінезон з бахромою від колаборації дизайнера Андре Тана і Каті Осадчої, підкресливши тонку талію поясом.

Ефектний лук ведуча доповнила сріблястими босоніжками на підборах і масивним ланцюжком на шиї. Волосся Нікітюк залишила розпущеним, а також зробила ніжний нюдовий макіяж.

"Amazing sunset. (Я щяс лопну від емоцій і морепродуктів)", - підписала кадри артистка.

Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Елегантний образ Лесі підкорив її фоловерів і вони викупали її в компліментах.