ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Шикарна: Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу сонця

Новость на русском →
Бодрум, Туреччина, П'ятниця 28 травня 2021 15:34
Шикарна: Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу сонця Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Леся Нікітюк дуже любить море і при будь-якій можливості відправляється на узбережжя. Не так давно телеведуча весело провела час на дівич-вечорі в Туреччині, а зараз знову відпочиває в цій гостинній країні - цього разу в Бодрумі. Зірка похвалилася стильним відпускним образом на ефектних кадрах.

Вражаючі фото на тлі красивого заходу сонця Леді Ле опублікувала в своєму Instagram.

Леся позувала в кафе, розташованому прямо біля моря. Для вечері вона вибрала трендовий білий комбінезон з бахромою від колаборації дизайнера Андре Тана і Каті Осадчої, підкресливши тонку талію поясом.

Ефектний лук ведуча доповнила сріблястими босоніжками на підборах і масивним ланцюжком на шиї. Волосся Нікітюк залишила розпущеним, а також зробила ніжний нюдовий макіяж.

"Amazing sunset. (Я щяс лопну від емоцій і морепродуктів)", - підписала кадри артистка.

Шикарна: Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу сонцяШикарна: Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу сонця

Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Елегантний образ Лесі підкорив її фоловерів і вони викупали її в компліментах.

  • Котя! Ти шикарна
  • Боже, як все ідеально в цьому фото
  • Шикарна
  • Яка красуня
  • Прекрасне фото
  • Красуня
  • Афродіта
  • Леся, фото шикарні! Вражає!
  • Леся, яка ти гарна у білому комбезі
  • Чарівна дівчина!
  • Ноги... вони по-моєму не закінчуються..
  • Як завжди - неперевершена
  • Чудово виглядаєте, уявляю ваші емоції
  • Шо за Богіня вийшла з океану?
  • Фігура ідеальна

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк забавно показала різницю між чоловічим і жіночим сприйняттям краси і привабливості.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Новини шоу-бізнесу Леся Нікітюк образ ведущая
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони
Випускні в Україні в 2021 році: коли проводити і які є заборони