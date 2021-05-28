Шикарна: Леся Нікітюк захопила стильним луком на тлі неймовірного заходу сонця
Леся Нікітюк дуже любить море і при будь-якій можливості відправляється на узбережжя. Не так давно телеведуча весело провела час на дівич-вечорі в Туреччині, а зараз знову відпочиває в цій гостинній країні - цього разу в Бодрумі. Зірка похвалилася стильним відпускним образом на ефектних кадрах.
Вражаючі фото на тлі красивого заходу сонця Леді Ле опублікувала в своєму Instagram.
Леся позувала в кафе, розташованому прямо біля моря. Для вечері вона вибрала трендовий білий комбінезон з бахромою від колаборації дизайнера Андре Тана і Каті Осадчої, підкресливши тонку талію поясом.
Ефектний лук ведуча доповнила сріблястими босоніжками на підборах і масивним ланцюжком на шиї. Волосся Нікітюк залишила розпущеним, а також зробила ніжний нюдовий макіяж.
"Amazing sunset. (Я щяс лопну від емоцій і морепродуктів)", - підписала кадри артистка.
Леся Нікітюк похвалилася ефектним луком на відпочинку в Туреччині (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Елегантний образ Лесі підкорив її фоловерів і вони викупали її в компліментах.
- Котя! Ти шикарна
- Боже, як все ідеально в цьому фото
- Шикарна
- Яка красуня
- Прекрасне фото
- Красуня
- Афродіта
- Леся, фото шикарні! Вражає!
- Леся, яка ти гарна у білому комбезі
- Чарівна дівчина!
- Ноги... вони по-моєму не закінчуються..
- Як завжди - неперевершена
- Чудово виглядаєте, уявляю ваші емоції
- Шо за Богіня вийшла з океану?
- Фігура ідеальна
Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк забавно показала різницю між чоловічим і жіночим сприйняттям краси і привабливості.