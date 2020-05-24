Шикарна королева: Могилевська зачарувала ніжним фото з оголеною спиною

Співачка вразила шанувальників своєю красою
Наталія Могилевська, яка нещодавно показала унікальне відео з "Танців з зірками", де схудла на 20 кілограмів, порадувала своїх шанувальників новою фотографією з оголеною спиною. Даний знімок популярна українська співачка виставила на своїй сторінці в Instagram.
На фото артистка стоїть спиною в бежевому платті на чорному тлі. При цьому співачка підкреслила, що звичка носити сукні кожен день здатна змінити життя жінки та зробити її щасливою.
Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Користувачі мережі прокоментували фотографію Могилевської.
Скріншоти з Instagram
Нагадаємо, що Наталя Могилевська під час карантину зазвичай не радувала шанувальників новими фото, а показувала кадри з особистого архіву. Але одного разу вона все ж таки приголомшила шанувальників пікантним фотосетом, одягнувши білий піджак на голе тіло і засвітивши бюст.
Автор: Іван Романенко