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"Шальна жінка з 80-х": Ольга Фреймут нарвалася на жорстку критику

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.01.2019 - 14:55
"Шальна жінка з 80-х": Ольга Фреймут нарвалася на жорстку критику
Фото: Оля Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Відома телеведуча стала ціллю захисників тварин

Захисники тварин дорікнули українській телеведучій Ользі Фреймут в тому, що вона лукавить. Жінка, яка вважає себе сучасною леді і прикладом для наслідування багатьох українок, опублікувала досить спірне фото в соцмережах.
На своїй сторінці в Instagram Оля розмістила фотографію в зимовому верхньому одязі і з келихом в руках.

&quot;Шальна жінка з 80-х&quot;: Ольга Фреймут нарвалася на жорстку критику

Фото: Як вважаєте, натуральне хутро на комірі або штучне? (instagram.com/freimutolia)

Саме дублянка викликала бурхливе обговорення в коментарях, адже виріб виглядав так, як ніби був виготовлений з натуральної шкіри і хутра. Захисниці тварин тут же почали з'ясовувати з чого все-таки зроблений одяг Олі.

&quot;Шальна жінка з 80-х&quot;: Ольга Фреймут нарвалася на жорстку критику

&quot;Шальна жінка з 80-х&quot;: Ольга Фреймут нарвалася на жорстку критику

&quot;Шальна жінка з 80-х&quot;: Ольга Фреймут нарвалася на жорстку критику

&quot;Шальна жінка з 80-х&quot;: Ольга Фреймут нарвалася на жорстку критику

Скріншот: Коментарі до посту Олі Фреймут (instagram.com/freimutolia)

"Їсти тварин - погано, а носити їх хутро - ок?"

"Не в образу Ользі і бренду, але навіть не звернувши уваги на обличчя, перша думка була "шальна жінка з 80-х"

"Сподіваюся, це НЕ натуральна шкіра!"

"це натуральна шкіра і натуральне хутро"

"Захисники тварин набіжали. Думаю, Оля може їсти і носить те, що хоче. Якщо Ви живете по-іншому - живіть. Не потрібно нікому нав'язувати. До речі, я вегетаріанка, але мені вистачає розуму НЕ лізти в чуже життя з засудженням"


"Дещо вульгарно, на мій погляд ... Не звикла бачити Фреймут в такому амплуа"

"Мінус за верхній одяг та за келих (тримати за ніжку, майже за дно і не грійте вино). Але витончена і міла"


"Вона дуже засуджувала жінок в норкових шубах, а це що? Передумала, і теж вдягнула?" - написали коментатори.

І не дивлячись на те, що в підписі під фото Оля зазначила бренд виробу, який вже давно не використовує у виробництві натуральні хутро і шкіру — цей аргумент не досить переконав підписників.


Нещодавно ми писали, що Оля Фреймут похвалилася сімейним рекордом на гірськолижному курорті.

Нагадаємо, Оля Фреймут, відома українська телеведуча, призналась, що ніколи не вважала себе красивою, проте завжди знала, яка риса її зовнішність робить її привабливою.

Оля Фреймут розповіла як правильно доглядати за зрілою шкірою, щоб ніколи не вдаватися до пластичних операцій.

Цікаві факти про Ольгу Фреймут (фото: РБК-Україна)

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Новини України телеведущаяОля Фреймут
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