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Шальная императрица: Леся Никитюк в экстремальном мини сверкнула "бесконечными" ногами

Lite » Новости шоу-бизнеса 10.06.2020 - 09:47
Шальная императрица: Леся Никитюк в экстремальном мини сверкнула "бесконечными" ногами
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая удивила поклонников несколько странным снимком

Леся Никитюк известна своим ярким чувством юмора, за что многие ее и любят. Даже "гламурные" снимки телеведущая порой умудряется сделать креативными и забавными, что уже не раз подтверждала. Так, недавно артистка показала свое "падение с лестницы", а на новых кадрах она якобы едва держится на ногах.

Леди Ле опубликовала два фото, на которых она запечатлена на фоне разрисованной граффити кирпичной стены. На ведущей - экстремально короткое летнее платье черного цвета, подчеркнувшее ее длинные стройные ноги. Дополняют эффектный лук босоножки без задника на каблуках, маленькая розовая сумочка через плечо, красивая укладка и неброский макияж.

Шальная императрица: Леся Никитюк в экстремальном мини сверкнула &quot;бесконечными&quot; ногами

Леся Никитюк похвасталась стройными ножками в мини-платье (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

На первом фото Никитюк красиво позирует, стоя у стены, а уже на следующем прислонилась к ней, едва не падая, и состроила забавное лицо.

Шальная императрица: Леся Никитюк в экстремальном мини сверкнула &quot;бесконечными&quot; ногами

Леся Никитюк едва устояла на ногах на забавном кадре (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"#еледоползладомой Ребята, я посмотрела много ваших профилей, расскажите кем вы работаете и где? Я работаю телеведущей.. уже есть продакшн и офис даже, сейчас готовим новый сезон Ле Маршрутка. никак не могу войти в рабочий режим после карантина... Пишите", - с юмором прокомментировала Леся.

В комментариях поклонники стали рассказывать о себе и своей работе, делать комплименты красотке Леди Ле и веселиться над ее креативными фото.

  • Леся! Я доцент університету. Багато бачила казково привабливих людей. Ви - одна з найкращих! Щастя Вам!
  • Кинолог
  • Педагог по вокалу
  • Леся Іванівна що ноги вже не тримають)
  • Это наверно до того как выпила с подругами и после!!!!
  • Не видели пьяную Леси Никитюк.
  • Бухгалтер м. Ужгород
  • Шальная императрица
  • Леся ви Красуня.
  • Яка ж Ви гарна
  • Как всегда позитивно
  • Леся-ты моя любовь, моя тайная я, моё эго. Если б я стала смелее, я была бы тобой
  • Для чого така «велика» сумочка?

Шальная императрица: Леся Никитюк в экстремальном мини сверкнула &quot;бесконечными&quot; ногами

Скриншот комментариев

Ранее Леся Никитюк в экстремально коротком джинсовом платье-рубашке ненароком засветила упругие ягодицы на камеру.

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Автор: Lite

Теги Новости Украины Леся Никитюкфигуранаряд
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