У мережі вражені неймовірною схожістю принцеси Шарлотти зі своєю відомою родичкою в дитинстві (архівні фото)

Принцеса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Маленька принцеса Шарлотта дуже схожа на свою родичку

Принцеса Шарлотта святкує 2 травня день народження! На милій фотографії, опублікованій герцогом і герцогинею Кембриджською в честь п'ятого дня народження їхньої дочки Шарлотти, можна помітити сильну схожість принцеси з її кузиною - Леді Сарою Чатто. Портрет, на якому зображена усміхнена Шарлотта, яка одягнена в сукню і сидить на пакунку з сіном, неймовірно схожий на чорно-білу фотографію Леді Сари, зроблену в тому ж віці. Неймовірна схожість тут же помітили прихильники королівської сім'ї!

Зазначимо, Леді Сара Чатто - член британської королівської сім'ї. Єдина дочка принцеси Маргарет і Ентоні Армстронг-Джонса, 1-го графа Сноудона, племінниця королеви Єлизавети II і наймолодша з онуків короля Георга VI.

Принцеса Шарлотта і Леді Сара Чатто в дитинстві (колаж: hellomagazine.com)

Також Кейт Міддлтон показала на нових фото, як її донька разом з королівською родиною, а також молодшим сином принцом Луї, якій відсвяткував другий день народження минулого тижня – вносять свою лепту, займаючись громадською діяльністю під час вимушеного карантину.

На серії знімків можна побачити, що принц Вільям, Кейт, Джордж, Шарлотта і Луї провели цілий день, займаючись комплектацією свіжих макаронних виробів. Вони заповнили безліч пакетів «пастою» (прим. ред - сухі макаронні вироби), щоб доставити їх разом зі свіжо приготованим обідом літнім і соціально вразливим людям. Які живуть недалеко від селища Сандрінгем (графство Норфолк). На наступний день сім'я спорядила фургон і особисто займалася доставкою продуктів. Зазначимо, що саме в Сандрингем знаходиться маєтку герцогів Кембриджських.

Фото: instagram.com/kensingtonroyal

Шарлотта, яка навчається в тій же школі, що і її старший брат Джордж, в районі Баттерсі (Лондон), в даний час навчається на дому під час карантину. На недавньому ранковому шоу «BBC Breakfast» королівська пара зізналася, що вони тримали своїх дітей, Джорджа і Шарлотту, в невіданні щодо великодніх канікул, щоб не відволікати дітей від навчання через онлайн-платформу під час навчального перерви.

Поділившись тим, як сім'я провела час на Великдень, Кейт зізналася, що відчувала себе «занадто суворою». Вона сказала ведучій шоу Тіні Дахелі: «Тільки не розповідайте нашим дітям, що ми змушували їх вчитися під час канікул. Я вчинила дуже підступно по відношенню до них».

Принц Вільям, дотримуючись свого статусу і стримано посміхнувшись, назвав домашнє навчання своїх дітей «веселим». В той час як Кейт додала, що їм «дуже складно» забезпечувати навчальний процес, поки школи залишаються закритими під час пандемії коронавіруса.