ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Маленька помічниця: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували фото іменинниці принцеси Шарлотти

Lite » Стиль життя 02.05.2020 - 10:51
Маленька помічниця: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували фото іменинниці принцеси Шарлотти
Кейт Міддлтон і принц Вільям з дітьми (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

Принцеса Шарлотта 2 травня святкує день народження

Кейт Міддлтон і принц Вільям з трьома дітьми принцем Джорджем, принцесою Шарлоттою і маленьким Луї знаходяться на самоізоляції в маєтку Амнер-Хол в Норфолку. Королывське подружжя не порушує карантин, але при цьому всіляко підтримує тих, хто бореться на передовій з епідемією коронавіруса. У підтримку цих самовідданих людей Кетрін і Вільям з трьома дітьми записали потужне відео, приєднавшись до британському флешмобу Clap For the Cardiers. Тепер же привід для демонстрації фото королівських спадкоємців у сім'ї з'явився найрадісніший - 2 травня принцесі Шарлотті виповнилося 5 років. До цієї дати Кенсінгтонський палац опублікував чарівні знімки маленької іменинниці в Instagram.

У підпису герцог і герцогиня Кембриджські повідомляють, що вони раді показати чотири нових фото з фотосесії підрослаої доньки і публікують їх в честь дня народження дівчинки.

До речі, фотосет дочки зробила сама Кейт Міддлтон, коли королівська сім'я допомагала збирати провізію для допомоги нужденним британцям – одиноким пенсіонерам з Норфолку. Шарлотта прийняла активну участь у благодійній акції і внесла свій вклад у добру справу. На одному з фото вона тримає в руках пакет з пастою, яку монарша сім'я приготувала власноруч.

Маленька помічниця: Кейт Міддлтон і принц Вільям зачарували фото іменинниці принцеси Шарлотти

Принцеса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

На маленькій іменинниці - миле плаття з оборками від демократичного бренду Zara класичного забарвлення "гусяча лапка", сірі щільні колготи і акуратні лаковані чорні туфлі. Її волосся акуратно зібране ззаду.

Своє 5–річчя принцеса Шарлотта буде відзначати в сімейному колі в особняку Амнер-Хол в Норфолку. До речі, для іменинниці запланована спеціальна вечірка в онлайн-режимі за допомогою популярної платформи Zoom. На незвичайне святкування Шарлотта запросила прабабусю Єлизавету II і прадіда принца Філіпа.

Принцеса Шарлотта (фото: instagram.com/kensingtonroyal)

До речі, 23 квітня синові Кейт Міддлтон і принца Вільяма, принца Луї виповнилося 2 роки. З віком малюк стає все більш схожим на старшого брата принца Джорджа.

Ікона стилю вдома: 5 кращих кежуал-образів Кейт Миддлтон, які варто повторити на карантині "Не кажіть дітям": Кейт Міддлтон зробила несподіване зізнання про домашню ізоляцію з дітьми
Новини України Кейт МіддлтонпринцессаПринц Вільям
Styler
On Top