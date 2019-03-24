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Як сестри: Маша Єфросиніна захопила фото з красунею донькою


Більшість фанів відзначили, що Нана дуже схожа на тата

Маша Єфросиніна - не тільки успішна телеведуча і стильна жінка, але також і щаслива дружина і мама двох дітей. Старшій дитині, дочці Нані, вже 15 років, але шоувумен нечасто публікує спільні фото з нею - дівчинка не любить зайвої уваги. Однак на цей раз вона зробила виняток і поділилася милим сімейним фото з підлітком.

Маша, яка днями зворушила до сліз визнанням чоловікові в його день народження, виклала знімок, на якому вони з Наною відображені в стильних вбраннях. Дівчина позує в сірій водолазці і джинсах, а її зіркова мама приміряла бордовий брючний костюм.

"З моїм серйозним малюком на показі @thecoat_official # МояНана", - прокоментувала кадр Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна з дочкою Наною (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої засипали її компліментами, запевняючи, що вони з донькою виглядають як сестри і обидві дуже гарні. При цьому багато хто все ж відзначили, що Нана більше схожа на тата, хоча інші фани знайшли і схожість з мамою.

  • "Красиві дівчата"
  • "Красуні! Маша, в мене теж так, я завжди посміхаюсь, а доня, сірьозна!"
  • "Ого, яка Нана вже"
  • "Схожі з малюком зовні"
  • "Так схожі! Красуні!"
  • r"Яка витончена дівчинка, розумний інтелектуальний погляд, в якому видно, що людина вже в такому юному віці, розуміє чого хоче і вихований. Стильна, красива Нана. Молодець, Марія!"
  • "На тата схожа"
  • "Нана з кожним днем все більше стає схожа на тебе"
  • "Красуні!!! Прям як сестрички )))"
  • "Ох, Марія, Ви прекрасно виглядаєте! У Вас чудово все! І костюм чудовий"
  • "Донечка дуже очима схожа на тата. А ось погляд і овал обличчя - це Ви))) Видно, що Ваші гени теж взяли участь"
  • "Яка гарна дівчинка! Маша, вона навіть гарніше, ніж Ви"
  • "Які ж ви красуні"
  • На цьому фото Нана - вилитий тато! Це ж треба, як схожі! Красиві - і мама і дочка!!!"
  • "Дуже красива у Вас дочку, а погляд у неї ніби вводить в гіпноз"
  • "Дівчата Ви красотульки! Як сестри їй Богу"

Нагадаємо, що Маша Еросинина показала, як виглядає в домашній обстановці і дала кілька цікавих порад читачам.

До речі, Маша Єфросиніна похвалилася своїми стильними брендовими нарядами.

 

 

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