Як сестри: Маша Єфросиніна захопила фото з красунею донькою

Фото: Маша Єфросиніна (instagram.com/mashaefrosinina)

Більшість фанів відзначили, що Нана дуже схожа на тата

Маша Єфросиніна - не тільки успішна телеведуча і стильна жінка, але також і щаслива дружина і мама двох дітей. Старшій дитині, дочці Нані, вже 15 років, але шоувумен нечасто публікує спільні фото з нею - дівчинка не любить зайвої уваги. Однак на цей раз вона зробила виняток і поділилася милим сімейним фото з підлітком.

Маша, яка днями зворушила до сліз визнанням чоловікові в його день народження, виклала знімок, на якому вони з Наною відображені в стильних вбраннях. Дівчина позує в сірій водолазці і джинсах, а її зіркова мама приміряла бордовий брючний костюм.

"З моїм серйозним малюком на показі @thecoat_official # МояНана", - прокоментувала кадр Єфросиніна.

Фото: Маша Єфросиніна з дочкою Наною (instagram.com/mashaefrosinina)

Підписники ведучої засипали її компліментами, запевняючи, що вони з донькою виглядають як сестри і обидві дуже гарні. При цьому багато хто все ж відзначили, що Нана більше схожа на тата, хоча інші фани знайшли і схожість з мамою.

"Красиві дівчата"

"Красуні! Маша, в мене теж так, я завжди посміхаюсь, а доня, сірьозна!"

"Ого, яка Нана вже"

"Схожі з малюком зовні"

"Так схожі! Красуні!"

r"Яка витончена дівчинка, розумний інтелектуальний погляд, в якому видно, що людина вже в такому юному віці, розуміє чого хоче і вихований. Стильна, красива Нана. Молодець, Марія!"

"На тата схожа"

"Нана з кожним днем все більше стає схожа на тебе"

"Красуні!!! Прям як сестрички )))"

"Ох, Марія, Ви прекрасно виглядаєте! У Вас чудово все! І костюм чудовий"

"Донечка дуже очима схожа на тата. А ось погляд і овал обличчя - це Ви))) Видно, що Ваші гени теж взяли участь"

"Яка гарна дівчинка! Маша, вона навіть гарніше, ніж Ви"

"Які ж ви красуні"

На цьому фото Нана - вилитий тато! Це ж треба, як схожі! Красиві - і мама і дочка!!!"

"Дуже красива у Вас дочку, а погляд у неї ніби вводить в гіпноз"

"Дівчата Ви красотульки! Як сестри їй Богу"

Нагадаємо, що Маша Еросинина показала, як виглядає в домашній обстановці і дала кілька цікавих порад читачам.

До речі, Маша Єфросиніна похвалилася своїми стильними брендовими нарядами.