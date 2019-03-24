Як сестри: Маша Єфросиніна захопила фото з красунею донькою

Більшість фанів відзначили, що Нана дуже схожа на тата
Маша Єфросиніна - не тільки успішна телеведуча і стильна жінка, але також і щаслива дружина і мама двох дітей. Старшій дитині, дочці Нані, вже 15 років, але шоувумен нечасто публікує спільні фото з нею - дівчинка не любить зайвої уваги. Однак на цей раз вона зробила виняток і поділилася милим сімейним фото з підлітком.
Маша, яка днями зворушила до сліз визнанням чоловікові в його день народження, виклала знімок, на якому вони з Наною відображені в стильних вбраннях. Дівчина позує в сірій водолазці і джинсах, а її зіркова мама приміряла бордовий брючний костюм.
"З моїм серйозним малюком на показі @thecoat_official # МояНана", - прокоментувала кадр Єфросиніна.
Фото: Маша Єфросиніна з дочкою Наною (instagram.com/mashaefrosinina)
Підписники ведучої засипали її компліментами, запевняючи, що вони з донькою виглядають як сестри і обидві дуже гарні. При цьому багато хто все ж відзначили, що Нана більше схожа на тата, хоча інші фани знайшли і схожість з мамою.
Нагадаємо, що Маша Еросинина показала, як виглядає в домашній обстановці і дала кілька цікавих порад читачам.
До речі, Маша Єфросиніна похвалилася своїми стильними брендовими нарядами.