Як сестрички: Оля Полякова підкорила рідкісними фото зі своєю красунею мамою

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Співачка зворушливо привітала кохану маму з днем народження

Популярна співачка Оля Полякова порадувала шанувальників рідкісними сімейними кадрами. Мама артистки Світлана 5 серпня святкує день народження і в честь цього зірка опублікувала в Instagram цілу серію фото з нею.

На деяких знімках Оля відображена зі своєю мамою ще в дитинстві і юності.

Також є фото з недавньої фотосесії, на яких "Королева ночі" і її мати в ніжних повітряних сукнях позують в обнімку.

Полякова зворушливо привітала маму з днем народження і побажала їй довгих років життя.

"Моя прекрасна кохана матуся! З днем народження!!!! Яка ж ти красива , добра фея, як же мені пощастило, що саме ти дала мені життя, за що дякую тобі несамовито! Хочу що б ти була здорова, енергійна, щоб твоє тіло і розум служили тобі справно, будь щаслива моя дівчинка , а ти саме дівчинка , в будь-якому віці! Хочу що б ти була поруч до мого 100-річчя)))" - написала співачка

Оля Полякова показала архівні фото зі своєю мамою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Фолловери артистки приєдналися до побажань і зазначили, що у неї дуже гарна і молода мама і вони виглядають, ніби сестри.

Оля, у вас дуже красива, молода мама! Вітаю від щирого серця

Вітаю Вашу маму!

У Вас дуже красива мама ))) Здоров'я

З Днем народження! Олічка, ви з мамою, як дві сестрички! Красуні!

Міцного здоров'я і довголіття вашій мамі це найдорожче у житті це мама

Неймовірно красива мама! Здоров'я, щастя, енергії і любові вашій дівчинці!

Оля, я вами захоплююся, Здоров'я вам і вашій мамі!!!!

Дуже красива мама! З Днем Народження! тепер зрозуміло в кого Ви така

Ви дуже красиві жінки! Як ніби вас в концентраті краси в дитинстві скупали)

Яка молода у Вас мама. Дуже красиві дівчата, ви

Скріншот коментарів

Раніше відверта Оля Полякова мікробікіні розсекретила свою вагу і довжину ніжок.