Оля Полякова в центрі Києва влаштувала танці з ковбасою: дивні фото

Оля Полякова знову відзначилася екстравагантною витівкою (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Оля Полякова відіжгла на Житньому ринку у Києві

Оля Полякова влаштувала дивні танці з ковбасою в центрі Києва. Дійство проходило на Житньому ринку, де епатажна зірка разом з продавцями та відвідувачами торгового залу відіжгла під свій останній хіт "Нічна жриця".

Королева ночі вийшла до людей у яскравому сценічному вбранні і подарувала очевидцям яскраві емоції, яких вони вже точно не очікували від звичайного недільного походу на ринок.

Це дійство було частиною святкового шоу "З Днем народження, Україно!" до Дня Незалежності, яке канал "Україна" покаже 24 серпня.

"По-перше, для мене ця локація дуже знайома, тому що як раз на Житньому ринку я знімала свій кліп "Королева ночі", тому я ніби повернулася в рідний дім, – розповіла Оля Полякова. – Я взагалі пропоную всі концерти робити на базарах! Тому що люди більшу частину свого життя проводять тут: ходять, купують – як вдома. Якби кожен день на базарах проводили концерти, я думаю, більшості людей було б веселіше жити!"

Оля Полякова в Києві влаштувала танці з ковбасою (фото: пресслужба)

Оля так захопилася танцями, що випадково зачепила вітрину молочного відділу і розбила її. Всі посміялися над тим, що неймовірну енергетику Королеви ночі не витримують навіть історичні майданчики.

Головним реквізитом постановки повинна була стати палиця ковбаси. Але у зірки виник ряд питань і вимог до цієї самої палиці.

"Я дуже хотіла, щоб вона була велика, товста і тверда. Розумієте?! А з цим проблеми, ви ж знаєте, взагалі. Особливо в гарячих жіночих руках вона тане і стає м'якою. Тому це було проблемою, але ми її вирішили. Поклали цю ковбасу в холодильник, вона застигла і стала гарненькою, тверденькою, товстенькою і довгою. Все, як любимо ми, жінки середнього віку", – поділилася артистка.

Оля Полякова відіжгла на Житньому ринку в Києві (фото: пресслужба)

Шоу до Дня Незалежності створюється у форматі відеоподорожі по країні, а гідами стануть головні українські артисти. Свої частини вже записали Сергій Бабкін, Вєрка Сердючка, Віра Брежнєва і MONATIK, NK (Настя Каменських), Павло Зібров, Олег Вінник, Тіна Кароль, Michelle Andrade, Олександр Пономарьов, Макс Барських, груп MOZGI і KADNAY. Режисер-постановник концерту – Олена Коляденко.

Раніше Оля Полякова зізналася, що стала жертвою насильства.

Також повідомлялося, що Полякова шокувала зізнанням про стосунки з дочкою.