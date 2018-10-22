Сергій Шнуров таємно одружився

Фото: колаж РБК-Україна

Нова дружина молодша музиканта на 20 років

Епатажний російський музикант, лідер популярного рок-гурту "Ленінград" Сергій Шнуров, який нещодавно розповів журналістам про своє швидке одруження, весілля дійсно вже справив, правда - таємно. Про це повідомляють росЗМІ.

Наголошується, що церемонія пройшла у Санкт-Петербурзі у Палаці одруження №1, куди через чорний хід й провів Шнур свою кохану - 26-річну світську левицю Ольгу Абрамову.

Весілля проходило скромно, а готувалися до нього, дотримуючись усіх правил конспірації. Втім, один із знайомих музиканта все ж розповів про це пресі.

Для Сергія Шнурова цей шлюб став вже четвертим. Нова дружина молодша музиканта на 20 років.

Як повідомлялося раніше, Матильда Шнурова, яка в серпні 2018 року офіційно розлучилася з рокером Сергієм, знову закохана.

Також ми писали, як Матильда розповіла про розлучення з солістом групи "Ленінград". За її словами, життя з колишнім чоловіком була наповнена духовним зростанням і самопізнанням, при цьому, до речі, вона не змогла назвати конкретну причину розлучення.

Сергій Шнуров і Матильда були разом 11 років. Пара одружилася в 2010 році, дітей у них немає.

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Відео: РБК-Україна