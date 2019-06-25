"Сергій Гіпсович": Леся Нікітюк в "спідньому" навідалася в гості до Притули (фото)

Леся Нікітюк вирішила провідати свого колегу і друга – співведучого Сергія Притулу. Нагадаємо, що шоумен Сергій Притула кілька днів тому засмутив прихильників новиною – телеведучий зламав ногу. На даний момент Притула змушений пересуватися в гіпсі. До речі, нещодавно Притула опублікував кумедне фото, судячи з яких – шоумен не дуже стурбований таким сумним фактом. Ведучий сфотографувався в компанії дітей, які замалювали його гіпс на нозі милими малюнками.

Леся Нікітюк також не кидає в біді свого колегу, провідавши його в нелегкий період. Так, на своїй instagram-сторінці в розділі сторіз телеведуча опублікувала кілька кумедних фото.

На першому фото Леся позує, судячи з усього, в ліфті. В руках у неї – великий торт з ягодами.

На наступних знімках Нікітюк вже позує в компанії з Притулою. Притула бадьоро стоїть на одній нозі, в руках тримає палицю для опори, він широко посміхається.

"Сергій Гіпсович", - з гумором підписала фото Нікітюк.

При цьому сама Леся одягнена досить екстравагантно і навіть відверто. Здається, що на Лесі – спідня білизна чорного кольору: короткий топ, ультра короткі шорти. На плечі накинута біла сорочка. Виглядає дуже по-домашньому.

Леся Нікітюк і Сергій Притула (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в яскравому міні звабила значним декольте. Шанувальники засипали свою улюбленицю захопленими коментарями, назвавши Лесю і "Мавкою", і "Амазонкою".

Також до цього Нікітюк засвітила апетитні форми в бікіні. Фанати знову були щедрі на компліменти. Зазначимо, чтоу Леся форми "краще, ніж у Кім".