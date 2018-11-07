День народження Сергія Бабкіна: найдушевніші пісні зіркового іменинника

Колаж РБК-Україна

З нагоди 40-річчя великого артиста ми зібрали найпопулярніші і найдушевніші пісні з його репертуару

7 листопада Сергій Бабкін святкує ювілей. Популярному українському музиканту, актору, тренеру шоу Голос країни сьогодні виповнюється 40 років!

Сергій активно займався творчістю з шести років: відвідував бальні танці, школу образотворчого мистецтва і драматичний гурток. У 12 він уперше взяв у руки гітару, а потім ще й закінчив музичну школу по класу флейти.

За своє життя Бабкін встиг спробувати себе в різних професіях. До того, як стати улюбленцем публіки, Сергій працював вантажником, фасувальником, продавцем, офіціантом... Чим тільки він не займався до повноцінного приходу на сцену!

Ну а зараз його пісні люблять і співають тисячі українців, його харизма захоплює різні покоління, його талант безмежний!

І ось сьогодні з нагоди 40-річчя Сергія Бабкіна РБК-LITE зібрав найдушевніші композиції легендарного артиста.

Де Би Я

Відео: YouTube/Сергій Бабкін

Але

Відео: YouTube/Сергій Бабкін

Привіт, Бог

Відео: YouTube/Сергій Бабкін

Хто Далі Йде

Відео: YouTube/Сергій Бабкін

Дихай Повільно

Відео: YouTube/Сергій Бабкін

Нагадаємо, що в жовтні Бабкін випустив перший повністю україномовний альбом. Презентація платівки "Музасфера" пройшла у Київському Планетарії. За словами Сергія, саме в планетарії найкраще вдається передати атмосферу, в якій був написаний альбом і творилася справжня музика.

Відео: РБК-Україна