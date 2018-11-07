Сергій Бабкін відзначає ювілей: Я не відчуваю віку

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Артисту виповнюється 40 років

Відомий український музикант, колишній учасник групи 5'nizza і зірковий тренер шоу "Голос країни" Сергій Бабкін, який випустив україномовний альбом, 7 листопада відзначає ювілей - артистові виповнилося 40 років.

За останній рік він зібрав безліч заслужених нагород, дав понад 150 концертів і квартирників. Він змінює свої амплуа і експериментує у всіх аспектах творчості, він грає у великому кіно і в театрі, і при цьому самим цінним в його житті залишається сім'я.

Фото: Сергій Бабкін з сім'єю (instagram.com/babkin_official)

Як зізнався Сергій в інтерв'ю "КП в Україні", після 30 він перестав відзначати свій день народження.

"До 30 років я любив відзначати день народження святкувати всіляко в різних компаніях. А з 30 перестав. Перестав ставитися до цього дня як до особливого дня в році. Тому нічого не роблю, щоб його відзначати, але все відбувається саме собою. Буває, мама дзвонить: "Сергійку, зробила вкусняшечек, давай, приходьте, посидимо вузеньким колом". Буває, хтось із друзів заходить. Я ж не можу заборонити, кудись поїхати, сховатися. Розумію - люди хочуть привітати, проявити своє добре ставлення, любов. Але для мене це абсолютно звичайний день. Так буває у чоловіків, що в 30 років щось змінюється. У мене до цього віку в принципі все змінилося, хоча це не пов'язано з днем народження. 29 я зустрів Сніжку, і з цього часу все змінилося", - каже Бабкін.

Фото: Сергій Бабкін з дружиною (instagram.com/babkin_official)

Музикант також зазначив, що не відчуває свого віку.

"Я не відчуваю віку і за цифрами не стежу. Живу собі і живу. Дурачусь, поки на це є сили. Колись я ослабну, і, напевно, вже не зможу діяти на повну котушку. А поки все добре, тому мені і співається, і стрибається, і смішиться, і посміхається", - повідомив артист.

Відео: Сергій Бабкін - "Музасфера" (album mashup) (Youtube-канал Сергій Бабкін)

Сергій також розповів, про що він мріє - глобально і особисто.

"Мрію про те, щоб наша держава, наші люди думали не тільки про себе, а й про інших і такий час настане!). Щоб люди були цнотливіші, з повагою і увагою ставилися один до одного, до чужого життя. Хочеться вірити, що нарешті піде жадібність, хамство, нахабство. Я мрію про людяне здорове суспільство. Це така глобальна мрія.

А мрія ближче – щоб моя сім'я була здорова, щаслива, щоб жила в радості й любові, щоб хвороби і всі нещастя оминали. Цього я хочу, про це я молюся щовечора, і щоб ця мрія здійснилася, я намагаюся. Напевно, моє життя для цього", - підсумував співак.

Фото: Сергій Бабкін (instagram.com/babkin_official)

Дружина Сергія Сніжана зворушливо привітала чоловіка в Instagram, поділившись милою сімейною фотографією.

Фото: Сергій Бабкін з сім'єю (instagram.com/snezhana_babkina)

"Сереньочка! Сіренький! Бабуля! Бабулесик! Бабкін! Валерчик! Сонечко! Сер! Сергій! Миколайовичу! А самі мої улюблені звернення написати не можу, не зрозуміють @babkin_official, обожнюю !!! Ти - наше Життя, наш Світ!!! З Новим Роком, дорогий!!!" - написала вона.

Скріншот поста (instagram.com/snezhana_babkina)

А тим часом його шанувальники з самого ранку запустили флеш-моб, в якому закликають записати відео своїх танців під пісні Сергія Бабкіна і викладати під хеш-тегом #babkinday.

Нагадаємо, Сергій Бабкін провів "космічну" презентацію в Київському Планетарії.

Раніше дружина Сергія Бабкіна розкрила секрет своєї краси.

Відео: Презентація "Жіночого Кварталу" (video.rbc.ua/Валентина Балабанова)