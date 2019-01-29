Сімейний затишок: Тоня Матвієнко показала кумедний танець дочки зі знаменитою бабусею

Зворушливе сімейне відео розчулило шанувальників співачки

Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая трогательно поздравила дочь с днем рождения, очаровала поклонников забавным и теплым семейным видео.На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, в котором ее трехлетняя дочурка Нина смешно танцует вместе со своей знаменитой бабушкой, известной исполнительницей Ниной Матвиенко.

При этом муж Тони Арсен Мирзоян играет на губной гармошке, а сама она ест салат и с улыбкой наблюдает за происходящим. Снимала видео, вероятно, старшая дочь артистки Ульяна.

"Поздравляю всех Нин с днем Ангела", - подписала публикацию Матвиенко.

Видео: (instagram.com/tonya_matvienko)

Поклонники также присоединились к поздравлениям и отметили, что у звездной семьи явно царит дома теплая и веселая атмосфера.

"Ви найкращі!!! Зі святом!!!!";

"Клас, як у вас весело)))";

"Як це мило! І по-домашньому! Здоров'я всій вашій родині!";

"Оце справжнє свято, обожнюю домашні радощі! Щирі вітання Ніночкам";

"Так гарно дівчатка станцювали під акомпонемент тата і зятя";

"Оце класний двіж вдома. Многая літа соловейку України";

"Маленька стрикозка! Вже так виросла. Вітання танцюристкам";

"Де дитина маленька, там бабуся молоденька";

"Пока все пляшут, Тоня наминает. я без всякой злобы пишу, наоборот, сама мама", - пишут подписчики в комментариях.

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)

Напомним,Тоня Матвиенко показала подросшую младшую дочь Нину.

Кстати, Анита Луценко опубликовала трогательное фото с дочкой Мией.