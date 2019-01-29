Сімейний затишок: Тоня Матвієнко показала кумедний танець дочки зі знаменитою бабусею

Зворушливе сімейне відео розчулило шанувальників співачки
Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая трогательно поздравила дочь с днем рождения, очаровала поклонников забавным и теплым семейным видео.На своей странице в Instagram она опубликовала ролик, в котором ее трехлетняя дочурка Нина смешно танцует вместе со своей знаменитой бабушкой, известной исполнительницей Ниной Матвиенко.
При этом муж Тони Арсен Мирзоян играет на губной гармошке, а сама она ест салат и с улыбкой наблюдает за происходящим. Снимала видео, вероятно, старшая дочь артистки Ульяна.
"Поздравляю всех Нин с днем Ангела", - подписала публикацию Матвиенко.
Видео: (instagram.com/tonya_matvienko)
Поклонники также присоединились к поздравлениям и отметили, что у звездной семьи явно царит дома теплая и веселая атмосфера.
"Ви найкращі!!! Зі святом!!!!";
"Клас, як у вас весело)))";
"Як це мило! І по-домашньому! Здоров'я всій вашій родині!";
"Оце справжнє свято, обожнюю домашні радощі! Щирі вітання Ніночкам";
"Так гарно дівчатка станцювали під акомпонемент тата і зятя";
"Оце класний двіж вдома. Многая літа соловейку України";
"Маленька стрикозка! Вже так виросла. Вітання танцюристкам";
"Де дитина маленька, там бабуся молоденька";
"Пока все пляшут, Тоня наминает. я без всякой злобы пишу, наоборот, сама мама", - пишут подписчики в комментариях.
Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)
Напомним,Тоня Матвиенко показала подросшую младшую дочь Нину.
Кстати, Анита Луценко опубликовала трогательное фото с дочкой Мией.