"Маленькое чудо": Тоня Матвиенко показала подросшую дочь

Фото: Тоня Матвиенко (instagram.com/tonya_matvienko)

Нина стала настоящей маленькой модницей

Известная украинская певица Тоня Матвиенко, которая рассказала, как познакомилась с Арсеном Мирзояном, порадовала поклонников новым снимком младшей дочери. На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото маленькой Нины.

На снимке двухлетняя девочка позирует в розовой кофточке с единорогом и стильных солнцезащитных очках, сделав при этом губы "уточкой".

"Новый стиль Нины Матвиенко 2", - подписала публикацию Тоня.

Фото: Нина Матвиенко (instagram.com/tonya_matvienko)

Подписчики пришли в восторг от подросшей малышки, отметив, что она очень модная.

"Вот она, новая звезда моды! Учитесь!" - пишет один из фолловеров.

"Яке маленьке чудо", - отметил другой.

Скриншот комментариев (instagram.com/tonya_matvienko)

Напомним, Нина - дочь Тони Матвиенко и Арсена Мирзояна - появилась на свет 15 января 2016 года. Девочку назвали в честь ее звездной бабушки.

Ранее Тоня Матвиенко трогательно поздравила старшую дочь с днем рождения. В ноябре Ульяне исполнилось 20 лет.

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Видео: РБК-Украина