Сімейний портрет: Кортні Кардашян зворушила рідкісним фото з 7-річною донькою та 4-річним сином

Кортні Кардашян – старша із знаменитих сестер, яка не так часто балує своїх послідовувачів постами. Як справжня бізнес-вумен, вона багато часу приділяє своїм проектам. Нагадаємо, нещодавно знаменитість запустила лайфстайл-сайт poosh.com і тепер у її сториз часто можна побачити посилання на різноманітні корисні матеріали.

Також мама трьох дітей обожнює проводити час з сім'єю. Як вона встигає приділяти увагу їх вихованню при своїй шаленій зайнятості, залишається загадкою, але, тим не менш, Кортні періодично ділиться з фоловерами спільними знімками з різноманітних прогулянок і походів.

Кортні, Пенелопа і Рейн (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Кілька годин тому вона показала досить рідкісний кадр, де вони позують втрьох з дочкою Пенелопою, а також молодшим сином. Кортні з дітьми сидять, загорнувшись в рушник, на яхті. Скоріше за все, компанія щойно вилізла з води. Про це свідчать, як мінімум, мокре волосся дівчинки і купальники на дівчатах.

Кортні любить проводити час із сім'єю (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Знімок Кортні супроводила зворушливим підписом: "Зосередьтеся на тому, що ви любите і що задовольняє вас". Для повноти картини на фото не вистачає старшого сина, але воно все одно вийшло милих і затишним. Буквально за годину знімок зібрав масу лайків і теплих слів.

Бізнесвумен і мати 3-х дітей встигає все (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Цікаво, що обидва сини Кортні – 9-річний Мейсон Деш і 4-річний Рейн Эстон – народилися в один день. В честь дня народження своїх малюків, який вони відзначили 14 грудня, Кортні написала зворушливий пост: "Вчора я прокинулася з таким щасливим серцем, що Бог благословив мене двома найкрутішими хлопцями в світі. Такий зв'язок. З Днем Народження, Мейсон і Рейн!".

Мейсон і Рейн (фото: instagram.com/kourtneykardash)

Пенелопі, якій нещодавно виповнилося 7 років, вона також підготувала масу теплих слів. "Я так люблю її. Я не можу повірити, що їй 7 років. Вона надихає мене бути абсолютно покращеною версією себе. Те, чого я навчився у неї, незмірно. Безумовна, чиста любов", – написала вона під селфи, де позує з Пенелопою.

Кортні зараз зайнята розвитком нового проекту – лайфстайл-сайту poosh.com (фото: instagram.com/kourtneykardash)

До речі, мала – улюблениця у всіх родичів. За доброту і вміння дружити її обожнює вся сім'я, включаючи численних двоюрідних сестер, а також тіток, дядьків і бабусь. Кріс Дженнер в честь її дня не втрималася від захватів, назвавши дівчинку "промінчиком світла їх життя", "кращої сестрою, донькою, онукою та двоюрідною сестрою".