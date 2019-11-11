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Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні фото з коханою людиною

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.11.2019 - 18:26
Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні фото з коханою людиною
Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель засипала мережу сімейними знімками

Наталя Водянова не пропускає нагоди провести час з сім'єю. Цього разу привід зібратися разом знайшовся більш ніж важливий – 10 листопада свій 90-й день народження відзначала бабуся 37-річної моделі і філантропа, Лариса Гаврилівна. Напередодні ювілею вона за традицією прилетіла в гості до обожнюваної онучки. На свято також зібралися й інші члени сім'ї: мама Наталії Лариса Вікторівна, а також сестра Христина.

Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні фото з коханою людиноюБабусі Наталії виповнилося 90 років (фото: instagram.com/natasupernova)

«Бабунічка – це завжди кращий привід зібрати найбільш рідних і близьких», – написала Водянова під фото з прогулянки по Парижу, де позує вся сім'я. До речі, Наталя, відома своєю нев'янучою молодістю, показала, що роки не владні над її бабусею також. Разом з онукою Лариса Гаврилівна вирушила в улюблений салон Наталії – Balmain. Тут їй пофарбували волосся і зробили нову зачіску, завдяки чому вона стала виглядати набагато молодше, ніби скинувши десяток років.

Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні фото з коханою людиноюНаталя з бабусею (фото: instagram.com/natasupernova)

«Цій кокетці сьогодні 90 років», – так підписала модель кадр, який опублікувала у себе на сторінці. На фото бабуся і внучка виглядають задоволеними, щасливими і стильними. Для прогулянки по Парижу Наталія одягла штани-кюлоти цегляного відтінку, гірчичний джемпер з коміром, а також світло-сіру куртку. Доповнили образ коричневі чоботи, червоні окуляри та рукавички. Лариса Гаврилівна приміряла вбрання total black, який розбавила шарфом леопардового забарвлення. Незважаючи на те що пересувається бабуся супермоделі на візку, вона, як і раніше, сповнена сил на перельоти і зустрічі з численними родичами.

Сімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні фото з коханою людиноюСімейні вихідні: Наталя Водянова показала рідкісні фото з коханою людиною

Бабуся з новою зачіскою (фото: instagram.com/natasupernova)

У сторіз Водянова показала безліч архівних фото з улюбленою бабусею: з минулих років, з сімейного альбому (тут присутній також дідусь, якого Наталя обожнювала і втрату якого важко переживала), з дітьми, коханим чоловіком Антуаном Арно, з різних поїздок.

Шанувальники і друзі Наталії просто підірвали сторінку побажаннями щастя всій родині, а особливо бабусі.

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