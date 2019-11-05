Немов школярка: Наталія Водянова демонструє фігуру в ефектному міні

Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель захоплює послідовувачів молодістю і стройнотью

Наталя Водянова, яка влаштувала тривалі канікули з дітьми, нарешті повернулася додому, до Парижа. Про це співачка повідомила фоловерам ще в минулі вихідні. Вона опублікувала фото з трьома дітьми в затишній родинній обстановці. Після відпочинку невгамовна філантроп і мама повернулася до світського життя.

Наталія обожнює міні (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія вирушила на виставку Fondation Louis Vuitton. Для заходу вона вибрала ефектний наряд одного зі своїх улюблених відтінків – яскраво-червоного. Міні-сукню з комірцем, поясом на талії і короткими рукавами вона доповнила чорними туфлями зі шкарпетками і сережками-кільцями. Завершували образ стильна зачіска і макіяж в натуральних тонах, але більш яскравий, ніж зазвичай. Виглядала Наталя з її стрункою фігурою і довгими ногами, немов школярка. Мабуть, модель і сама це помітила, написавши під фото: «Назад до школи – вібрації понеділка».

Червоний – улюблений колір Наталії (фото: instagram.com/natasupernova)

«Немов ще дівчина-підліток», «Неймовірна!», «Яка ж ви худа», «Немов 18-річна дівчина», – тут же засипали Наталю шанувальники. Багато хто також цікавиться, як їй вдається залишатися такою стрункою і підтягнутою. Хоча Водянова вже багато разів розповідала про свою систему харчування. Вона дотримується принципів дієти по групі крові. А нещодавно відкрила для себе інтервальне голодування.

На думку супермоделі, це ідеальний варіант для таких вічно зайнятих мам, як вона. Суть системи в тому, що 14 годин ти нічого не їж, а потім 10 – все, що забажаєш. Також вона зізналася, що поміняла своє ставлення до сніданку. Якщо раніше модель намагалася ніколи не пропускати прийом їжі, то тепер не їсть вранці, і відчуває легкість і бадьорість.