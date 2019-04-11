Сімейна ідилія: Наталя Водянова показала рідкісні кадри з дітьми

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель також висловила скорботу у зв'язку зі смертю Клод Лаланн

Наталя Водянова і сімейні фото показала, і виразила слова скорботи... Так, на днях не стало другої половинки знаменитого французького дуету Les Lalanne (подружжя Франсуа Ксав'є і Клод Лаланн творили разом), який створював унікальні скульптури і арт-об'єкти, в тому числі і для модних брендів. Клод померла на 93-му році життя, переживши чоловіка на 11 років. Ця сумна подія сколихнула світ мистецтва.



Не обійшла його стороною і знаменита модель і філантроп Наталя Водянова. Вона запостила цілу серію знімків, що демонструють різноманітні роботи майстра. Головні моделі знімків – захоплені діти супермоделі: Лукас, Нева, Віктор, Роман і Максим, які грають на майданчиках і тримають в руках витончені творіння Лаланн. Є на фото й сама Клод, яка була близьким другом сім'ї.



Клод Лаланн з сином Водянової (фото: instagram.com/natasupernova)

"Вас буде дуже не вистачати, Клод. За всі спільні спогади, які у нас є (особливо в чарівному саду Урі), за ваше химерне мистецтво і за вашу безумовну любов, за теплу мудрість і безцінний досвід споглядання посеред відстороненого холоду навколишнього нас технократичної реальності. Спасибі #ClaudeLalanne", – написала зворушливий пост Водянова.

Діти Наталії Водянової зі скульптурами Клод Лаланн (фото: instagram.com/natasupernova)

Численні шанувальники супермоделі приєдналися до її скорботи і висловили свої слова співчуття.

"Вона була великим дизайнером і художником. Напевно, це був прекрасний досвід для вас і дітей – бути так близько до неї. Такі прекрасні фотографії. Жалкую про вашу втрату", "Великий художник, який знайшов своє справжнє покликання у житті! Мистецтво – така невід'ємна частина життя, робить життя нескінченно краще!.. R. I. P !", "Стільки краси, так шкода, коли такі джерела творчості завершуються...".

Діти Наталії Водянової зі скульптурами Клод Лаланн (фото: instagram.com/natasupernova)

Також багато хто не змогли стримати захоплень дітьми і в цілому родиною Наталії. "Ідеал справжньою дружни і щасливою сім'ї", "Діти космічні! Доброта, тепло, душевність, щирість, проходить прямо через фото і відчувається! Молодець, Мамо! Щастя є!", "Чудові дітки"...



До речі, днями Наталія також присвятила пост сім'ї – супермодель показала їх з Віктором прогулянку в квітучому парку.