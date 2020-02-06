Сімейна ідилія: Каньє Уест і Кім Кардашьян не змогли стримати почуттів на людях

Кім Кардашян і Каньє Уест (фото: instagram.com/kimkardashian)

Знаменитості з'явилися разом на презентації Skims

Кім Кардашьян – успішна бізнесвумен і щаслива дружина – вміє віртуозно поєднувати роботу і особисте життя. На недавній презентації своєї нової колекції бренду білизни Skims вона довела це знову. 39-річна зірка влаштувала розкішний івент в нью-йоркському універмазі Nordstrom, де показала чергову лінію коригуючої білизни. Знаючи, як багато праці дружина вкладає в своє дітище, Каньє прийшов на івент разом з нею. Репер не відходив від коханої ні на крок і був особливо ніжний. Він тримав Кім за руку, вечір зворушливо її обіймав, а наостанок папараці вдалося застати пару за поцілунком. Таки чином пара розвіяла чутки про проблеми у взаєминах.

Кім і Каньє на презентації білизни (фото: instagram.com/kuwtklive)

Нагадаємо, тривожні чутки про розподіл у зірковому сімействі з'явилися відносно недавно. Інсайдери навіть стверджували, що пара відвідує психолога, так як не може впоратися з проблемами самостійно. За словами тих же очевидців, подружжя вже пару років тому вдавалися до подібних методів, і це справді допомогло їм пережити кризу.

Вважають також, що причиною кризи стала поява четвертого дитини в сім'ї пари. Так, дитина маєлп зблизити подружжя, але нібито все сталося навпаки. Не міг не вплинути на стосунки в сім'ї і той факт, що Каньє став проводити недільні служби. Разом з церковним хором репер виконує євангельські пісні. Події відбуваються в закритій обстановці, потрапити на захід можна тільки за запрошенням і підписавши документ про нерозголошення інформації про подію. Кажуть, завсідниками "духовного" івенту є багато знаменитостей, включаючи Кортні Лав, Орландо Блума і Кеті Перрі.

Ким виглядала просто чудово! (фото: instagram.com/kimkardashian)

Як би там не було, останнім виходом у світ пара довела, що у них в сім'ї все як і раніше відмінно. На своїй сторінці в Instagram, правда, Кім не стала викладати фото з чоловіком. Зате написала розгорнуту подяку всім, хто прийшов на її презентацію. "Оце так! Спасибі всім, хто з'явився на @Nordstrom за запуску @skims сьогодні в магазині і онлайн! Успіх продуктів і бренду зумовлений вами – і моя команда, і я так неймовірно вдячні..".