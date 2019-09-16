Сімейна ідилія: Девід Бекхем з дітьми зворушливо привітали Вікторію з виходом нової колекції

Девід Бекхем з дітьми (фото: instagram.com/davidbeckham)

На показ ікони стилю прийшла вся сім'я

Вікторія Бекхем – одна з найбільш популярних дизайнерів сучасності – презентувала свою нову колекцію. Шоу пройшло в рамках Тижня моди, яка слідом за Нью-Йорком стартувала в Лондоні. 15 вересня побачити показ зоряної мами традиційно зібралися всі члени знаменитої родини. У першому ряду сидів 44-річний Девід Бекхем, 20-річний Бруклін, 17-річний Ромео, 14-річний Круз і Харпер Севен, якій влітку виповнилося 8 років.

Вся сім'я в зборі (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, саме дівчинка привернула загальну увагу. Ще до показу Вікторія поспішила опублікувати безліч кадрів з нею. Харпер, як завжди товариська і весела, з задоволенням фотографувалася в компанії рідних, моделей і зі своєю давньою подругою – Анною Вінтур. Одягнена вона була в молочного відтінку довге плаття з квітковим принтом з високим горлом і рукавами, яке доповнили золотисті туфлі на низькому ходу. Волосся дівчинці прибрали у високий пучок. Харпер отримала, мабуть, максимум компліментів від фоловерів, які не можуть намилуватися підростаючої красунею.

Харпер сяяла яскравіше за всіх (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сама Вікторія також була на висоті. Вона приміряла кілька нарядів. Спочатку ікона стилю була в бордового відтінку широких штанях, які доповнила тонким ременем, і блузці кольору шампанського. Діловий образ завершили туфлі на шпильці, висока зачіска і легкий макіяж зі стрілками. На вечірку з приводу виходу нової колекції вона обрала трохи більш розслаблений стиль. Тепер на ній була чорна блуза з V-подібним вирізом і оборкою по краю. Зверху на плечі красуня накинула картатий піджак оверсайз.

Вікторія на вечірці з нагоди запуску колекції з колегами (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Девід був у блакитному зі сталевим відливом костюмі, білій футболці і білих кедах. У себе в мікроблозі экс-футболіст, бізнесмен і просто красень опублікував фото з першого ряду з усіма членами сім'ї, відзначив їх сторінки і написав зворушливий підпис: "Сьогодні ми дуже любимо маму... Молодець, @victoriabeckham, ми пишаємося, як завжди ".

Девід з дітьми (фото: instagram.com/davidbeckham)