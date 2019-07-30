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Ти мій найкращий друг: Вікторія Бекхем зворушила мережу несподіваним зізнанням 8-річній доньці

Lite » Новини шоу-бізнесу 30.07.2019 - 18:26
Ти мій найкращий друг: Вікторія Бекхем зворушила мережу несподіваним зізнанням 8-річній доньці
Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Дизайнер зізналася в любові малятку Харпер

Вікторія Бекхем останнім часом часто постить фото з сім'єю. А зворушливі знімки з Харпер Севен і зовсім увійшли у звичку. Не так давно зіркова мама показала, як вся родина відзначила 8-річчя єдиної доньки. Девід і всі брати підготували для малечі зворушливі пости, а продовжилося свято в розкішному ресторані з масою сюрпризів.

Ти мій найкращий друг: Вікторія Бекхем зворушила мережу несподіваним зізнанням 8-річній доньці

Вікторія і Харпер (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Але першою її все ж привітала сама Вікторія – ще напередодні свята вона опублікувала пост, на якому "коронувала" Харпер. Дівчинка заскочила на робочу площадку, де проходили зйомки лінії нового косметичного бренду Victoria Victoria Beckham Beauty, чому мама була дуже рада. Вони зробили вже згаданий зворушливий кадр, який дуже розчулив шанувальників зірки.

Ти мій найкращий друг: Вікторія Бекхем зворушила мережу несподіваним зізнанням 8-річній доньціХарпер обожнює вся сім'я (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Кілька годин тому Вікторія показала нове фото з донькою. На знімку Вікторія позує в чорному вбранні з колекції власної марки і з яскравим макіяжем, а Харпер одягнена в легке літнє платтячко з квітковим принтом. Дівчинка обіймає маму, і обидві вони просто світяться від щастя.

Підпис Вікторія підібрала щирий і зворушливий: "Моя маленька дівчинка і кращий друг. Тисяча поцілунків! Матуся так тебе любить". Такий пост вона підготувала не просто так, а в честь Дня друзів, який відзначається сьогодні, 30 липня. Тому що після цього вона опублікувала ще і відео зі своїм партнером та за сумісництвом найкращою подругою Сарою Креал, яка до цього була директором з розвитку американської марки Estée Lauder.

Ти мій найкращий друг: Вікторія Бекхем зворушила мережу несподіваним зізнанням 8-річній доньціНове фото приурочено до Дня друзів (фото: instagram.com/victoriabeckham)

"Вдячна, що Сара – мій співзасновник і генеральний директор #VictoriaBeckhamBeauty. А хто завжди підтримує вас?", – написала Вікторія, додавши красномовний хештег #DayOfFriendship.

Ти мій найкращий друг: Вікторія Бекхем зворушила мережу несподіваним зізнанням 8-річній доньці

Харпер в липні зазначила 8-річчя (фото: instagram.com/victoriabeckham)

До речі, судячи по постам, малятко Харпер – кращий друг всіх членів знаменитого сімейства та їх справжня улюблениця. За доброту і веселу вдачу дівчинку обожнюють старші брати, а Девід просто луши в ній не чує.

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