Ідеальна сім'я: Вікторія Бекхем показала, як пройшло свято в честь дня народження Харпер

Сім'я Бекхемів (фото: .instagram.com/victoriabeckham)

Бекхеми з розмахом відзначили 8-річчя Харпер Севен

Вікторія і Девід Бекхем – приклад ідеальної у всіх сенсах пари ось уже 20 років. Дивлячись на них, важко не вірити у вічну любов і міцні сімейні узи, які раз у раз рвуться у багатьох знаменитостей останнім часом. Так, у Бекхемів також бували непрості часи, але вони зуміли пережити їх. Більше того – відносини знаменитого футболіста і дизайнера, як і раніше сповнені ніжності і романтики. Чого тільки варті пости на сторінках зірок, які вони присвятили один одному на честь ювілею своєї любові. І Вікторія, і Девід підібрали масу незвичайних архівних кадрів, а також знайшли багато зворушливих слів. Пізніше вони продовжили свято в романтичній подорожі. Наче молодята, вони засипали мережу радісними кадрами з Франції, розчуливши всю мережу.

Обід в честь 8-річчя Харпер (фото: .instagram.com/victoriabeckham)

Але на цьому урочистості в сім'ї не закінчилися. 10 липня свій 8-й день народження відзначила Харпер. Єдина дівчинка в зірковому сімействі і молодша дитина в родині давно стала загальною улюбленицею. Мала завжди оточена увагою і турботою батьків, старших братів, а також обожнюванням численних шанувальників Бекхемів. Але вчора потоки любові, які стікалися до неї з усього світу, просто зашкалювали.

Всі брати малечі підготували зворушливі пости (фото: instagram.com/brooklynbeckham, instagram.com/romeobeckham, instagram.com/cruzbeckham)

Першим своє привітання в мережу виклав Девід. В пару фраз він зумів вкласти глибокий сенс і дати Харпер зрозуміти, наскільки сильно він її любить. Потім маля привітала Вікторія від себе і від імені всіх хлопчиків. Втім, брати і самі не стали мовчати. Ромео запостив фото в обнімку з Харпер і написав: "З днем народження, краща сестра в світі, я не можу повірити, що тобі 8! Люблю тебе так сильно і сподіваюся, що у тебе сьогодні просто чудовий день". Круз вибрав фото, де дівчинка грає на гітарі, написавши: "ХАРПЕР, з днем народження, я так сильно тебе люблю, ти така дивна маленька дівчинка". До них приєднався і Бруклін. "З днем народження, краща молодша сестра назавжди. Люблю тебе х гарного дня".

Девід обожнює свою єдину доньку (фото: instagram.com/davidbeckham)

А сьогодні, 11 липня, Вікторія показала і кадри з самої вечірки. Вся родина за традицією зібралася в цей день за одним столом. Іменинниця була в піднесеному настрої, як завжди багато посміхалася і з задоволенням фотографувалася з усіма членами своєї дружної сім'ї. Образ її був продуманий до дрібниць. Дівчинка одягла яскраве червоне плаття з великими жовтими квітами, які доповнила велика золота підвіска на довгому ланцюжку і зачесане у хвіст волосся. Хлопчики були одягнені в кежуал. Доповнив дружину Девід – у своїх сториз він показав кілька зворушливих кадрів з обіду, які підписав милими словами.