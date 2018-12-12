Селін Діон в шкіряній міні-сукні вразила сильною худорбою

Фото: Селін Діон (instagram.com/celinedion)

Вперше канадська співачка постала перед своїми фанами в образі глем-рок

Канадська співачка Селін Діон опублікувала на своїй сторінці в Instagram кілька фото в незвичному шанувальникам образі. Любителька дорогих нарядів в ніжних відтінках і дорогих прикрас на цей раз здивувала незвичайним і зовсім не романтичним look-ом, а також помітно більш стрункою фігурою.

Селін з'явилася в Лас-Вегасі на вході в найбільший ролер у світі. З цього колеса огляду можна побачити весь Лас-Вегас і передмістя з висоти пташиного польоту.

Фото: Селін Діон в шкіряній міні-сукня в Лас-Вегасі (instagram.com/celinedion)

Для виходу співачка обрала дуже зухвалий рок-наряд — шкіряна міні-сукня на одне плече і довгі рукавички з того ж матеріалу. Селін доповнила образ величезними чорними ботфортами з довгою бахромою і чорним пальто оверсайз.

Фото: Ультачерный образ від канадської співачки (instagram.com/celinedion)

В цей раз прикрас 50-річна зірка зовсім не наділа, щоб не перевантажувати і так досить яскравий образ. Макіяж зробила в стилі глем-рок, що дуже відповідало наряду в цілому. На волоссі вона вважала за краще не акцентувати уваги, і зібрала його в тугий пучок.

Своїми враженнями про прогулянці Селін не поділилася, підписавши свої фото дуже небагатослівно.

Скріншот: Думки коментаторів розділилися (instagram.com/celinedion)

"Висока мода на highrollervegas," - підписала вона свій пост.

В коментарях шанувальники похвалили співачку за сміливий сексуальний образ, але також і зазначили, що Селін Діон, яка і так завжди була струнка, вже занадто схудла.

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