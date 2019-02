Війна закінчена: Леді Гага і Мадонна продемонстрували теплі почуття

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Зірки помирилися після восьми років ворожнечі

Леді Гага переживає не найлегші часи в особистому житті. Так, нещодавно стало відомо, що вона розірвала заручини з нареченим — своїм агентом Крістіаном Каріна, з яким зустрічалася більше двох років. Але зате з кар'єрою у неї все чудово. Фільм Бредлі Купера "Зірка народилася" став одним з найуспішніших проектів року, а Гага за участь у ньому номінувалася відразу на дві номінації: "Найкраща акторка" і "Краща пісня до фільму". І отримала статуетку за свій саундтрек Shallow.

На церемонію нагородження вона прийшла у розкішній чорній сукні Alexander McQueen з довгим шлейфом і незвичайної форми корсетом. Волосся зірки було укладено в елегантну високу зачіску, а на шиї красувалася кольє з жовтим діамантом від Tiffany – справжньою реліквією будинку, який прикрашав собою тільки двох знаменитостей до Леді Гаги: світську даму місіс Мері Уайтхаус, а також легендарну Одрі Хепберн.

Леді Гага на червоній доріжці Оскар 2019 (фото: instagram.com/ladygaga)

Гага явно була тріумфатором вечора, так що не обійшлося без шквалу емоцій. Отримуючи нагороду, Гага буквально розридалася. Можливо, хвиля щастя за отриману нагороду і змусила її піти на ще один благородний крок. Леді Гага нарешті помирилася з ще однією королевою поп-сцени Мадонною, з якою давно веде скандальну полеміку. Так, ще у 2011 році Мадонна заявила, що пісня Гаги "Born This Way" дуже нагадує її хіт 1989 року – "Express Yourself". Ще один стосувався цитати з фільму "Зірка народилася", що нібито Гага знову запозичила у Мадонни. Здавалося, конфліктові не буде кінця.

Мадонна і Леді Гага (фото: instagram.com/madonna)

Але, схоже, війна закінчилася. Співачки зустрілися на вечірці Vanity Fair, де Мадонна тепло привітала Гагу, і закріпили перемир'я спільним фото на ліжку, яке вже облетіло всю мережу.

"Не зв'язуйтеся з італійськими дівчатами", – жартівливо підписала фото Мадонна.

До речі, наряд Мадонни також викликав чималий резонанс в мережі. Плаття, що нагадує сарі, масивні багатошарові прикраси в індійському стилі і волосся, заплетене в дрібні коси: образ Мадонни викликав подив і захоплення. Але тим не менш, їй виділитися як завжди вдалося.

Мадонна на вечірці Оскар 2019 (фото: instagram.com/madonna)

Зазначимо, що на вечірці Vanity Fair в честь завершення церемонії Оскар 2019 особливо виділилися дві діви.

Дженніфер Лопес блиснув супер елегантним, розкішним і стильним платтям від Zuhair Murad. Образ поп-виконавиці нагадав красивого метелика.

А ось модель Кендалл Дженнер "взяла" увагу публіки провокацією. Дівчина з'явилася перед камерами в "голій" сукні.