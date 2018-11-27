"Секс і нічого особистого": вийшов трейлер з музикою відомого співака

Відео: YouTube / Max Barskih

До прем'єри гарячої романтичної комедії "Секс і нічого особистого" залишилося трохи менше місяця, і вже сьогодні творці розкривають ще одну грань фільму і представляють романтичну лінію провокаційної стрічки.

"Незважаючи на досить гучну назву, стрічка розповідає про важливі для кожної людини почуття - любов, ніжність і підтримка. Ми хотіли через просту комедійну форму підняти досить непросту тему сексу, парних стосунків і яку роль ці речі відіграють у нашому житті", - розповів генеральний продюсер картини Влад Ряшин.

"Мені як автору дуже приємно, що історія, яку я розповів у пісні, знайшла відображення у героях фільму. Цей романтичний і, на перший погляд, легкий сюжет може дати комусь із глядачів підказку як вчинити у схожій ситуації і навчить простіше дивитися на деякі речі, що відбуваються у нашому житті", - зізнався Макс Барських.

Фото: кадри з фільму "Секс і нічого особистого"

"Макс Барських дуже точно відчув настрій фільму, а композиція "Полураздета" змогла його якнайкраще його передати. Саме тому ми вирішили використати її і в романтичному трейлері. Так само як без хорошої музики - не буває якісного кіно, так і без кохання - не буває класного сексу", - наголосила режисерка Ольга Ряшина.

Нагадаємо, що фільм "Секс і нічого особистого" створюється Star Media за підтримки Держкіно України і виходить у широкий прокат 20 грудня цього року.

Синопсис:

"Коли на пропозицію руки і серця тобі кажуть, що ти в ліжку повний нуль, тут не до жартів. Вбитий горем Сергій приймає чоловіче рішення і їде в Прагу на Новорічні свята до свого друга Василя. Після ночі обломів у стрип-клубі він випадково знайомиться зі стриптизеркою Діаною, яка обіцяє зробити з нього супер-героя. Але на шляху до великої мрії стає його колишня дівчина. Чим закінчаться гарячі пригоди новорічної Праги дивіться 20 грудня!"

Як повідомлялося раніше, в Україні вийшов трейлер художнього фільму "Секс і нічого особистого" з шоуменом і волонтером Сергієм Притулою. Також епізодичну роль в комедії зіграв і Андрій Данилко.

Також ми писали, що актор Сергій Притула вирішив спробувати себе в несподіваній для фанів ролі – секс-тренера.

Нагадаємо, не так давно популярний український співак Макс Барських представив лімітовану колекцію, присвячену новому альбому "СІМ".

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Відео: РБК-Україна