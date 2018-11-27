"Секс и ничего личного": вышел трейлер с музыкой известного певца

Видео: YouTube / Max Barskih

До премьеры горячей романтической комедии "Секс и ничего личного" осталось чуть меньше месяца, и уже сегодня создатели раскрывают еще одну грань фильма и представляют романтическую линию провокационной ленты.

"Несмотря на довольно громкое название, лента рассказывает о важных для каждого человека чувства - любовь, нежность и поддержка. Мы хотели через простую комедийную форму поднять довольно непростую тему секса, парных отношений и какую роль эти вещи играют в нашей жизни", - рассказал генеральный продюсер картины Влад Ряшин.

"Мне как автору очень приятно, что история, которую я рассказал в песне, нашла отражение в героях фильма. Этот романтический и, на первый взгляд, легкий сюжет может дать кому-то из зрителей подсказку как поступить в подобной ситуации и научит проще смотреть на некоторые вещи, происходящие в нашей жизни", - признался Макс Барских.

Фото: кадры из фильма "Секс и ничего личного"

"Макс Барских очень точно почувствовал настроение фильма, а композиция "Полураздета" смогла лучше его передать. Именно поэтому мы решили использовать ее и в романтическом трейлере. Так же как без хорошей музыки - не бывает качественного кино, так и без любви - не бывает классного секса", - подчеркнула режиссер Ольга Ряшина.

Напомним, что фильм "Секс и ничего личного" создается Star Media при поддержке Госкино Украины и выходит в широкий прокат 20 декабря этого года.

Синопсис:

"Когда на предложение руки и сердца тебе говорят, что ты в постели полный ноль, тут не до шуток. Убитый горем Сергей принимает мужское решение и едет в Прагу на Новый год к своему другу Василию. После ночи обломов в стрип-клубе он случайно знакомится со стриптизершей Дианой, которая обещает сделать из него супергероя. Но на пути к большой мечте становится его бывшая девушка. Чем закончатся горячие приключения новогодней Праги смотрите 20 декабря!"

Как сообщалось ранее, в Украине вышел трейлер художественного фильма "Секс и ничего личного" с шоуменом и волонтером Сергеем Притулой. Также эпизодическую роль в комедии сыграл и Андрей Данилко.

Также мы писали, что актер Сергей Притула решил попробовать себя в неожиданной для фанов роли – секс-тренера.

Напомним, не так давно популярный украинский певец Макс Барских представил лимитированную коллекцию, посвященную новому альбому "СЕМЬ".

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Видео: РБК-Украина