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"Секс і нічого особистого": MONATIK презентував пісню до фільму

Lite » Зірки 22.12.2018 - 16:29

MONATIK — Все, що мені потрібно (OST "Секс і нічого особистого")

Популярний український співак MONATIK презентував свою нову пісню "Все, що мені потрібно". Композиція стала саундтреком до фільму "Секс і нічого особистого", прем'єра якого відбулася нещодавно в Києві. Артист розповів, що композиція була спеціально написана для українського фільму.

"Нам була дана танцювальна сцена з головними героями. А це те, що особисто мені дуже імпонує. Тому що ми знаємо, що таке з'єднувати душу з танцем. Тут йдеться про любов - про те, що в підсумку виявляється найважливішим душевним станом головного героя стрічки. Саме цей настрій ми намагалися впровадити в пісню - сукупність танцю душі і тіла", - розповів артист.

За словами Дмитра, пісня "Все, що мені потрібно" звучить в кінокартині у важливий для героїв момент. Саме тому виконавець і взявся за написання пісні, яка доповнить українську комедію.

Нагадаємо, що у фільмі розповідається про те, що чоловіче его – це дуже крихка структура, яку дуже легко зачепити. Особливо коли це стосується його статевого життя. Якщо йому говорять, що в сексі він нічого не коштує – це удар нижче пояса, який важко буде пережити. Така історія трапилася з Сергієм, і почув він це приниження від своєї дівчини, з якою хотів одружитися.

Читачів також, Никитюк і Притула відвідали прем'єру фільму "Секс і нічого особистого".

до Речі, Катерина Кухар з сином відвідала прем'єру фільму "Лускунчик і чотири королівства".

 

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