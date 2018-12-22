"Секс и ничего личного": MONATIK презентовал песню к фильму

MONATIK — Все, что мне нужно (OST "Секс і нічого особистого")

Популярный украинский певец MONATIK презентовал свою новую песню "Все, что мне нужно". Композиция стала саундтреком к фильму "Секс и ничего личного", премьера которого состоялась недавно в Киеве. Артист рассказал, что композиция была специально написана для украинского фильма.

"Нам была дана танцевальная сцена с главными героями. А это то, что лично мне, очень импонирует. Потому что мы знаем, что такое соединять душу с танцем. Здесь идет речь о любви - о том, что в итоге оказывается важнейшим душевным состоянием главного героя ленты. Именно это настроение мы пытались внедрить в песню - совокупность танца души и тела", - рассказал артист.

По словам Дмитрия, песня "Все, что мне нужно" звучит в кинокартине в важный для героев момент. Именно поэтому исполнитель и взялся за написание песни, которая дополнит украинскую комедию.

Напомним, что в фильме рассказывается о том, что мужское эго – это весьма хрупкая структура, которую очень легко задеть. Особенно когда это касается его половой жизни. Если ему говорят, что в сексе он ничего не стоит – то это удар ниже пояса, который трудно будет пережить. Такая история случилась с Сергеем, и услышал он это унижение от своей девушки, на которой хочет жениться.

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