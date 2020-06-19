Секрет молодості розкрито: 50-річна Наомі Кемпбелл розповіла, як доглядає за шкірою

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Зірка поділилася своєю б'юті-рутиною

Наомі Кемпбелл – культова модель епохи 90-х, яка й досі не перестає дивувати світ своєю красою. В кінці травня цього року зірці виповнилося 50 років, але на її зовнішності це не позначилося рівно ніяким чином. Все та ж пружна шкіра, здоровий колір обличчя, чудова струнка фігура – здається, вона просто зупинила час! І якщо з тілом зірки все більш-менш зрозуміло: Наомі регулярно відвідує заняття з улюбленим фітнес-тренером, а також правильно харчується, то обличчя вічно молодої красуні викликає непідробний інтерес з боку шанувальників. Особливо, якщо врахувати, що знаменитість, за її словами, не відвідувала пластичного хірурга і не колола ніяких ін'єкцій.

Модель показала свою б'юті-рутину (відео: instagram.com/naomi)

Тому не дивно, що відомий глянцевий журнал Vogue вирішив розкрити цю таємницю. У ролику для порталу Наомі продемонструвала 10-хвилинну б'юті-рутину з використанням своїх улюблених продуктів по догляду за обличчям. Першим ділом легендарна модель наносить на шкіру тонік. Після цього вона проходиться по щокам і підборіддю спеціальним ролером з мікроголками – процедура дозволяє максимізувати поглинання наступних продуктів: сироваток з гіалуроновою кислотою і вітаміном Е.

Наомі так само гарна (фото: instagram.com/naomi)

«Я дбала про свою шкіру з дитинства, тому що моя мама завжди говорила мені, що її потрібно зволожувати, – ділиться Кемпбелл. – Мені подобається, щоб шкіра блискуча і волога».

Що стосується макіяжу, зірка використовує професійну лінію своєї улюбленої візажистки Пет Макграт, обличчям якої вона стала зовсім недавно. За словами моделі, зараз вона обходиться мінімумом улюблених продуктів, часом використовуючи лише легку пудру і хайлайтер. «Коли я була молодшою, у мене було безліч косметики, я думала, що мені потрібно це все, щоб бути справжньою моделлю, – говорить Кемпбелл. – Це засіло у мене в голові. Я думала, що потрібно покрити кожен дюйм шкіри».

До речі, брови Наомі довіряє тільки професіоналам. «Я дуже погано розбираюся в бровах, – зізнається вона, – Якщо ви помилитеся, це може бути катастрофою».

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Автор: Lite