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Моя фішка: Лілія Ребрик розповіла про улюблений сніданок сім'ї

Lite » Їжа 22.01.2020 - 12:06
Моя фішка: Лілія Ребрик розповіла про улюблений сніданок сім'ї
Лілія Ребрик (фото: прес-служба ТК "Україна")

Ребрик також поділилася особливим ранковим ритуалом з чоловіком

Ведуча програми «Ранок з Україною» на каналі «Україна» та акторка Лілія Ребрик розповіла, які сніданки найчастіше готує для своєї сім'ї і який ранковий ритуал проводить з чоловіком, коли вони не поспішають на роботу.

Здавалося б, у графіку Лілії Ребрик немає місця для приготування сніданків, адже в ефірний тиждень їй доводиться вставати близько 4 ранку. Проте ведуча каналу «Україна» обожнює тішити свою родину смачненьким сніданками. За словами телезірки, її фішка – це всілякі млинці та сирники.

«Я дуже швидко це роблю, та й діти їх люблять. Діана так взагалі «млинцева натура». Мене якось лякали, що діти не люблять сир, але ми з нею робили сирники разом, коли їй було лише рочки 2-3. Вона ліпила зі мною ці кульки, ми робили зайчиків, смажили на маленькому вогні... Дітей цей процес дуже захоплює, вони із задоволенням потім їдять. Подруги дуже люблять приїжджати до мене на ранкову каву, тому що мої оладки ростуть – такі пишні, красиві й дуже смачні. До того ж, це завжди по-домашньому. Відкрити якесь варення або мед смачненький і засісти за розмови», – розповіла Лілія Ребрик.

Моя фішка: Лілія Ребрик розповіла про улюблений сніданок сім'ї

Моя фішка: Лілія Ребрик розповіла про улюблений сніданок сім'ї

Лілія Ребрик з доньками й чоловіком (фото: з особистого архіву провідною)

А ось за ароматну каву в «дикій сімейці» відповідає тато. Лілія зізнається, що вони з чоловіком люблять поговорити за чашечкою свіжозвареного напою.

«Якщо говорити про сніданок без дітей, наприклад, коли ефірний тиждень і я приходжу додому, ми з чоловіком любимо просто зварити кави і поговорити. Для нас це теж певний ритуал – чашечка кави. Причому я Поліну вже навчила: вона будить нас вранці, коли я нікуди не поспішаю, даючи так зрозуміти, що пора каву пити. А на питання: «Хто мамі каву зробить?», відповідає: «Па-па!» Для Андрія це особливе щастя, нас же троє – ціла мафія, дівоче царство, тому дівчатка знають, що каву в нас готує тато, і навіть озвучують це вголос», – зізналась ведуча «Ранку з Україною».

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик вразила романтикою з чоловіком на Мальдівах. "Андрій Дикий, з тобою хоч на край світу", - підписала знімок телеведуча.

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