Сєдокова в стильному купальнику здивувала мудрим висловлюванням

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка вирішила підтримати "экологиию" природи і відносин

Анна Сєдокова не з тих, хто постить гарні фото без підпису в соцмережах, артистка акуратно заповнює геолокаціі, ставить додаткові хештеги і часто супроводжує знімки довгими текстами своїх думок, вражень і навіть лайфхків для підписників. Можливо тому її Instagram отримує такий великий відгук від фоловерів, ну, і звичайно із-за її чудової фігури.

Фото: "Спекотні" знімки Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

"Є така штука "усвідомлене споживання", коли ти припустимо не їси все підряд і завжди, а тільки коли ти по-справжньому хочеш їсти. Точно так само ти не скуповуєш в магазині все підряд , а купуєш одну річ, але якісну", - поділилася знаменитість своїми роздумами у черговому пості.

"А може бути точно так само з почуттями? Може, нам треба набагато менше, ніж ми жадібно бажаємо? Може, іноді варто взяти паузу і трохи зголодніти перед тим, як стрибати з відносин у відносини і в цій паузі нічого немає поганого?" - доповнила вона філософськи.

Варто відзначити, що навіть це мудре висловлювання Анна примудрилася супроводити "гарячим" знімком у відвертому купальнику оливкового кольору. На фото співачка робить селфи в дзеркалі, яке відображає її відмінну фігуру і прокачаний до кубиків прес.

Крім того, Седокова продовжила свої одкровення і задала питання шанувальникам.

"А ще, я собою не задоволена, що у мене більше 1000 людей, за якими я слідкую тут, але ж реально я бачу всього 100 осіб, а важливі для мене 10, так навіщо ж мені ці 900? Як у вас з цим?" - підсумувала дівчина пост про екологічність відносин.

На що підписники теж знайшли що відповісти, засипавши артистку коментарями про її мудрость і актуальність постановки питання.

Дуже мудро підмічено

Анна, ви великий приклад для всіх жінок, захоплена вами дуже. Дай Вам Бог здоров'я та щастя.

Я бачу теж мало людей,в основному всіх дивлюся через особисту сторінку) А важливі чоловік 15

Намагаюся частіше писати друзям коментарі, тоді бачу у стрічці

Слова прямо в яблучко. Усвідомленість - це найкраще що може бути в житті. Шлях до неї дуже захоплюючий, хоча часом не простий. Так Вас розумію

Так само! Позбавляюся від всього і всіх зайвих, відчуваю себе чистішим і спокійніше. Хороша практика і підхід, повністю підтримую

Скріншот: Коментарі до посту Анни Сєдокової (instagram.com/annasedokova)

Нагадаємо, що пляжні фото в Instagram співачки — не рідкість, але один з останніх постів зачарував шанувальників. Анна Седокова опублікувала знімок з Лазурного узбережжя в розслабленому романтичному образі.

Раніше Анна Седокова розговорилася про свої великі витрати. Співачка зізналася, що досі змушена винаймати житло, хоча і купила квартиру.

Також Седокова дала корисні поради дівчатам про те, як сподобатися чоловікові.