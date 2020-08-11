Здаватися не має наміру: Анджеліна Джолі застосувала нову тактику, щоб отримати опіку над дітьми

Тільки недавно світ облетіла новина, що в екс-парі Анджеліни Джолі і Бреда Пітта нарешті сталося перемир'я. Нібито колишні кохані вирішили всі питання мирним шляхом і домовилися про опіку над дітьми. Але, виявляється, все не так просто. Актриса вирішила зробити хід конем, усунувши приватного суддю Джона Удеркірка, який займався питанням опіки над дітьми пари. За повідомленнями західної преси, вона вже подала позов до Верховного суду Лос-Анджелеса.



Екс-подружжя ніяк не домовиться (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

Сама актриса продовжувала контракт з ним, але тепер помітила недобре. Причиною її вимог стала наявність ділових відносин Удеркірка з одним з адвокатів Бреда Пітта. Про це юристи своєчасно не попередили всіх учасників процесу. У клопотанні актриси йдеться, що адвокат актора нібито діяв в фінансових інтересах даного судді. Оскільки судовий процес проходить в закритому режимі, всіх деталей розгляду преса не знає. Тому в справі весь час з'являються нові чутки.

Анджеліна не має наміру здаватися (фото: instagram.com/bazaaruk)

Нагадаємо, шлюб був розірваний в 2019-му році, але колишні кохані так і не змогли прийти до якої-небудь мирної згоди з приводу опіки над дітьми та розподілу майна.

Раніше ми писали, що Анджеліна стала часто з'являтися на людях в ефектних вбраннях. Так, вона періодично влаштовує шопінг з усіма дітьми по черзі. Навіть в супермаркет зірка намагається одягти щось незвичайне і стильне. Її образи вже стали головним предметом обговорення численних модних порталів.