ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Здаватися не має наміру: Анджеліна Джолі застосувала нову тактику, щоб отримати опіку над дітьми

Вівторок 11 серпня 2020 19:38
Здаватися не має наміру: Анджеліна Джолі застосувала нову тактику, щоб отримати опіку над дітьми
Анджеліна Джолі (фото: instagram.com/disneymaleficent)

Зірка зробила новий хід

Тільки недавно світ облетіла новина, що в екс-парі Анджеліни Джолі і Бреда Пітта нарешті сталося перемир'я. Нібито колишні кохані вирішили всі питання мирним шляхом і домовилися про опіку над дітьми. Але, виявляється, все не так просто. Актриса вирішила зробити хід конем, усунувши приватного суддю Джона Удеркірка, який займався питанням опіки над дітьми пари. За повідомленнями західної преси, вона вже подала позов до Верховного суду Лос-Анджелеса.

Здаватися не має наміру: Анджеліна Джолі застосувала нову тактику, щоб отримати опіку над дітьми
Екс-подружжя ніяк не домовиться (фото: скріншот instagram.com/moodlove.1)

Сама актриса продовжувала контракт з ним, але тепер помітила недобре. Причиною її вимог стала наявність ділових відносин Удеркірка з одним з адвокатів Бреда Пітта. Про це юристи своєчасно не попередили всіх учасників процесу. У клопотанні актриси йдеться, що адвокат актора нібито діяв в фінансових інтересах даного судді. Оскільки судовий процес проходить в закритому режимі, всіх деталей розгляду преса не знає. Тому в справі весь час з'являються нові чутки.

Здаватися не має наміру: Анджеліна Джолі застосувала нову тактику, щоб отримати опіку над дітьмиАнджеліна не має наміру здаватися (фото: instagram.com/bazaaruk)

Нагадаємо, шлюб був розірваний в 2019-му році, але колишні кохані так і не змогли прийти до якої-небудь мирної згоди з приводу опіки над дітьми та розподілу майна.

Раніше ми писали, що Анджеліна стала часто з'являтися на людях в ефектних вбраннях. Так, вона періодично влаштовує шопінг з усіма дітьми по черзі. Навіть в супермаркет зірка намагається одягти щось незвичайне і стильне. Її образи вже стали головним предметом обговорення численних модних порталів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Анджеліна ДжоліБрэд Питт
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся