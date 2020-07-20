ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Щасливі і закохані: Ешлі Грем засипала мережа романтичними фото з чоловіком

Понеділок 20 липня 2020 19:33
Щасливі і закохані: Ешлі Грем засипала мережа романтичними фото з чоловіком
Ешлі Грем з чоловіком (фото: instagram.com/ashleygraham)

Зірка показала рідкісні романтичні фото

Ешлі Грем відома своїм умінням показувати різноманітні сторони свого життя. Вона обожнює демонструвати, як нелегко бути мамою – на сторінці моделі можна знайти цілу зведення новин про вагітність, пологи та післяпологовий відновлення. А ще про перших місяцях виховання дитини. Також вона – справжній активіст і захисник прав жінок великої комплекції. У свій час Грем стала головним мотиватором для дівчат, чиї параметри відрізняються від нав'язаних суспільством ідеалів. Є тут і фото з коханим чоловіком. Але частіше вони зроблені під час спільної роботи для глянцевих видань (Джастін Ервін виступає фотографом у багатьох зйомках коханої дружини). А ось романтичних домашніх фото останнім часом стало набагато менше.

Щасливі і закохані: Ешлі Грем засипала мережа романтичними фото з чоловікомЩасливі і закохані: Ешлі Грем засипала мережа романтичними фото з чоловіком

Ешлі і Джастін (фото: instagram.com/ashleygraham)

По всьому, молоді батьки, які з головою поринули у виховання свого сина, не знаходять часу на спільні фото. І ось нарешті парочка влаштувала собі побачення. Принаймні, так підписала фото Ешлі, на якому вона позує з коханим чоловіком на тлі авто і дачної ділянки. Ешлі і Ервін дуріють, приймаючи різноманітні пози перед камерою. При цьому 32-річна модель розійшлася не на жарт, спокусливо прогинаючись і радіючи від душі. У той час як Джастін веде себе досить скромно і навіть серйозно.

Щасливі і закохані: Ешлі Грем засипала мережа романтичними фото з чоловікомПара все так само щаслива (фото: instagram.com/ashleygraham)

Обидва вони одягнені в літні вбрання. Ешлі приміряла червоний топ і білі штани, які підкреслили пишні форми зірки. А також те, що вона вже повністю відновила фігуру після пологів. Доповнює лук матусі сумка від Dior, а також сонцезахисні окуляри в прямокутній оправі. Джастін вибрав світло-сірі штани, білу футболку, а також кросівки в тон вбранню.

Сина вони цього разу не показали, хоча, напевно, малюк вирушив на дачу разом з невгамовними батьками.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України актрисамодель
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся