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Щасливі і сонячні: Потап зворушив романтичним побаченням з Каменських

Четвер 27 серпня 2020 09:54
Щасливі і сонячні: Потап зворушив романтичним побаченням з Каменських
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Зіркова пара влаштувала романтику в заміському ресторані

Потап і Настя Каменських намагаються серед метушливих робочих буднів відшукати час один для одного і підтримують у стосунках романтику і пристрасть. Пара вміє насолоджуватися відпочинком і цінує кожну проведену разом мить. Так, Потап показав, як проводить вільний час з дружиною.

Пара відправилася в один із заміських ресторанних комплексів. Настя була одягнута по-літньому легко: трендові зручні шорти-бермуди, топ і світлий піджак. Вона вибрала відкриті босоніжки і доповнила образ лаковою сумочкою медового відтінку. В руках вона тримала букет квітів від турботливого чоловіка.

"На побаченні з дружиною", - коротко і інформативно підписав фото Потап.

Щасливі і сонячні: Потап зворушив романтичним побаченням з Каменських

Потап і Настя Каменських вирушили на побачення (фото: instagram.com/realpotap)

До речі, співачка вирішила обійтися без макіяжу, а очі сховала за сонячними окулярами.

Щасливі і сонячні: Потап зворушив романтичним побаченням з Каменських

Настя Каменських відправилася в ресторан без макіяжу (фото: instagram.com/kamenskux)

Шанувальники пари похвалили зірок за те, що вони навіть після офіційної весілля вміють підтримувати романтику у стосунках і засипали їх щирими компліментами.

  • Красуня дружина
  • Яка ж ви гарна пара
  • Які красиві
  • Ніхто після весілля побачення не відміняв. Молодці, так і треба
  • Найкраща пара
  • Такі щасливі і сонячні
  • Ви прекрасні
  • Най-Най. Неймовірно красиві
  • Неймовірні
  • Милі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап висловився про конкуренцію з Настею Каменських і розповів, чи легко було йому відпустити кохану в сольне плавання.

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