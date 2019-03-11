Такі щасливі: Дженніфер Лопес показала, як проводить час з Родрігесом після заручин

Пара прокинулася о 7:35 ранку після заручин

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес в один миг стали самой обсуждаемой парой, пожалуй, во всем мире. Так, 10 марта стало известно, что 43-летний спортсмен после двух лет свиданий сделал своей возлюбленной предложение. Пара решил провести уикенд на островах. При этом Джей Ло ни о чем не догадывалась. Именитая 49-летняя певица и ее бойфренд делились фотографиями с пляжа, у бассейна, танцевали и отдыхали. Пока в один миг не опубликовали на своих instagram-страничка знаковый кадр — Родригес держит в своей руке ручку Лопес, на безымянном пальце которой красуется роскошный перстень с бриллиантом.

Обручальное кольцо Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса

Теперь же поклонники пары и журналисты с нетерпением ждут любые новости от них: какие-то новые фото или признания. Однако Дженнифер Лопес и Алекс Родригес продолжаются отдыхать и не спешат делать дополнительные заявления.

Лишь в своих сториз Дженнифер и Алекс показывают некоторые детали отдыха — теперь уже в новом статусе невесты и жениха.

Джей Ло показала, как они с Алексом приехали на поле для гольфа. При этом Дженнифер ласково спрашивает у будущего мужа, счастлив ли он. Конечно же, Родригес говорит "да". На другом видео спортсмен забавно танцует.

Ну а сам Алекс Родригес показал прекрасный восход солнца, отметив, что фото было сделано в 7:35 утра.

Эксперты уже оценили стоимость кольца минимум в 4,5 млн долларов. Так, предположительно, что кольцо сделано из платины и белого золота. Размер бриллианта — 12 карат.

К слову, встречаться Дженнифер Лопес и Алекс Родригес начали ровно два года назад — в марте 2017. Однако знакомы они уже давно. Еще 14 лет назад они впервые встретились, когда Дженнифер была замужем за Марком Энтони. Далее Джей Ло и Алекс некоторое время не общались, пока опять не встретились в 2017 году.

Ранее Деннифер Лопес затмила своим появлением на вечеринке по случаю вручения премии "Оскар". Для выхода в свет она выбрала оригинальное вечернее платье от Tom Ford.

К слову, Дженнифер Лопес привыкла всегда выглядеть великолепно, а ее фигуре могут позавидовать юные красотки. Так, она похвасталась стальным прессом в спортивной одежде, разработанной совместно с брендом Niyama Sol.