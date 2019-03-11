Такі щасливі: Дженніфер Лопес показала, як проводить час з Родрігесом після заручин

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: .instagram.com/arod)

Пара прокинулася о 7:35 ранку після заручин

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес в одну мить стали найбільш обговорюваною парою, мабуть, у всьому світі. Так, 10 березня стало відомо, що 43-річний спортсмен після двох років побачень зробив своїй коханій пропозицію. Пара вирішила провести вікенд на островах. При цьому Джей Ло ні про що не здогадувалася. Іменита 49-річна співачка та її бойфренд ділилися фотографіями з пляжу, біля басейну, танцювали і відпочивали. Доки в одну мить не опублікували на своїх instagram-сторінка знаковий кадр — Родрігес тримає в своїй руці ручку Лопес, на безіменному пальці якої красується розкішний перстень з діамантом.

Обручка Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

Тепер шанувальники пари і журналісти з нетерпінням чекають будь-яких новин від них: якісь нові фото або визнання. Однак Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес відпочивають і не поспішають робити додаткові заяви.

Лише у своїх сторіз Дженніфер і Алекс показують деякі деталі відпочинку — тепер вже в новому статусі нареченої і нареченого.

Джей Ло показала, як вони з Алексом приїхали на поле для гольфу. При цьому Дженніфер ласкаво запитує у майбутнього чоловіка, чи він щасливий. Звичайно ж, Родрігес говорить "так". На іншому відео спортсмен забавно танцює.

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес показали їх перший день у новому статусі після заручин

Video: instagram./jlo pic.twitter.com/VRSOQ6hAFm — MyGlamWish (@glam_wish) 11 березня 2019 р.

Ну а сам Алекс Родрігес показав прекрасний схід сонця, зазначивши, що фото було зроблено в 7:35 ранку.

Експерти вже оцінили вартість каблучки мінімум в 4,5 млн доларів. Так, імовірно, що кільце зроблено з платини та білого золота. Розмір діаманту — 12 карат.

До речі, зустрічатися Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес почали рівно два роки тому — у березні 2017. Однак вони знайомі вже давно. Ще 14 років тому вони вперше зустрілися, коли Дженніфер була одружена з Марком Ентоні. Далі Джей Ло і Алекс деякий час не спілкувалися, поки знову не зустрілися у 2017 році.

Раніше Денніфер Лопес затьмарила своєю появою на вечірці з нагоди вручення премії "Оскар". Для виходу в світ вона вибрала вечірнє плаття від Tom Ford.

До речі, Дженніфер Лопес звикла завжди виглядати чудово, а її фігурі можуть позаздрити юні красуні. Так, вона похвалилася сталевим пресом у спортивному одязі, розробленому спільно з брендом Niyama Sol.