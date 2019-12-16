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Щасливі разом: Алекс Родрігес показав, як вони з Дженніфер Лопес проводять вихідні (відео)

Lite » Новини шоу-бізнесу 16.12.2019 - 21:21
Щасливі разом: Алекс Родрігес показав, як вони з Дженніфер Лопес проводять вихідні (відео)
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/styledbyhrush)

Спортсмен виклав новий ролик зі своєю майбутньою дружиною

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес, які вже відзначили заручини і незабаром збираються одружитися, намагаються провести разом кожну хвилинку. Особливо вони люблять вирушити на стадіон повболівати за улюблені команди. У минулі вихідні пара так і зробила. Вони відвідали гру баскетбольних команд "Майамі Хіт" і "Лос-Анджелес Лейкерс". Сама співачка не стала висвітлювати цю подію в особистому мікроблозі. А ось її майбутній чоловік не втримався, щоб не похвалитися своєю красунею дівчиною.

Алекс і Дженніфер на стадіоні (фото: instagram.com/arod)

Алекс опублікував короткий ролик, де вони сидять на трибуні. При цьому Дженніфер буквально не може всидіти на місці, танцюючи і заграючи з камерою. "Літаюча дівчина", – написав закоханий бейсболіст. "Ха-ха, вічно і назавжди", – парирувала йому Лопес.

Щасливі разом: Алекс Родрігес показав, як вони з Дженніфер Лопес проводять вихідні (відео)

Алекс і Дженніфер на стадіоні (фото: instagram.com/arod)

До речі, навіть на стадіон Дженніфер намагалася одягнутися стильно і ефектно. Вона вибрала комбінезон кольору хакі в стилі сафарі з металевими гудзиками. Доповнили образ великі сережки-кільця, а також яскравий макіяж з коричневими тінями, підведеними очима і рожевим блиском на губах. Волосся вона зібрала у високий пучок.

Виглядала 50-річна зірка просто неймовірно – молодою і енергійною. За що отримала масу компліментів від фоловерів Алекса. Втім, знаменита красуня звикла до захоплених відгуків і часто дає поради щодо бездоганного зовнішнього вигляду.

Щасливі разом: Алекс Родрігес показав, як вони з Дженніфер Лопес проводять вихідні (відео)Закохані прагнуть провести разом кожну хвилину (фото: instagram.com/arod)

Не дивно, що її появи на червоних доріжках викликають такий резонанс в мережі. Наприклад, один з останніх виходів вийшов особливо ефектним. Співачка відвідала церемонію нагородження Gotham Independent Film Awards, яка відбулася 2-го грудня в Нью-Йорку. Чорна сукня від Ralph & Russo, розшита блискітками і прикрашена по всьому периметру пір'ям, буквально зробила Дженніфер королевою вечора.

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