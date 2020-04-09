Щасливі вдома: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес демонструють теплі почуття в романтичному відео

Дженніфе Лопес і Алекс Родрігес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка закликає всіх сидіти вдома

Дженніфер Лопес – одна з найбільш активних зірок сучасності. 50-річна зірка звикла до постійних гастролей, роз'їздів, світських виходів і подорожей. Так що карантин їй дається нелегко. Тим не менш, співачка усвідомлено ставиться до вимушених заходів і дотримується самоізоляції. Тим більше, що компанію їй склав коханий Алекс Родрігес і діти. А значить, цей період можна спокійно перечекати за сімейними вечерями, іграми і спілкуванням. Нікуди не поділася на карантині і романтика. Про це найкраще свідчить новий ролик в мікроблозі знаменитості.

Дженніфер і Алекс щасливі вдома (відео: instagram.com/jlo)

Дженніфер опублікувала відео, на якому вони разом з Алексом сидять в обнімку на дивані. Пара записала відео, в якому закликає всіх сидіти вдома, щоб якомога швидше повернутися до нормального життя. А також просить таким чином подбати про здоров'я медпрацівників.

«Привіт всім! Кращий спосіб зупинити поширення COVID-19 – залишитися вдома. @Arod і #IStayHome. Для тих, хто знаходиться на лінії вогню – лікарів, медсестер і техніків, які так старанно працюють, щоб забезпечити безпеку всіх. Спасибі @NYGovCuomo за позначку нас. Передаємо естафету @jimmyfallon, щоб продовжити і сказати нам, для кого ви залишаєтеся вдома», – підтримала Дженніфер флешмоб, запущений в мережі.

Співачка зі своїм коханим (фото: instagram.com/jlo)

Співачка і її майбутній чоловік виглядають спокійними і умиротвореними. Судячи з усього, навіть вдома Дженніфер не перестає наносити мейк-ап, а також робити укладку. Вона одягла чорний светр, під яким видно тонкі бретельки бюстгальтера. Образ доповнили сережки-кільця, а також непомітний макіяж з бездоганним тоном, злегка підкресленими олівцем очима і бровами. Виглядає вона, як завжди, молодо і привабливо. Комфортний домашній лук Алекса склали проста біла футболка та брюки.

Нагадаємо, раніше зірка порадувала мережу кумедним роликом з участю її сина Макса і коханого. А також намагається публікувати різний контент позитивного змісту. Нещодавно вона також продемонструвала один зі спокусливих образів, пожартувавши, що саме в такому вигляді вона проводить карантин.