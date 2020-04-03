В пікантному пеньюарі з пір'ям: Дженніфер Лопес показала, як ходить вдома під час карантину

Дженніфе Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Співачка здивувала шанувальників

Дженніфер Лопес – одна з найпопулярніших знаменитостей в мережі Instagram. 50-річна зірка відома своєю відвертістю: вона викладає в мережу відео та фото зі своїм майбутнім чоловіком Алексом Родрігесом, селфі без макіяжу і фрагменти з концертного життя. Тому фанатів здивувати складно. Але все ж спекотній красуні це вдається. І навіть якщо у неї під рукою не виявляється свіжого знімка, то в хід йдуть кадри з численних фотосесій. Цього разу Дженніфер знайшла справжній «діамант».

Дженніфер пожартувала, що так ходить на карантині (фото: instagram.com/jlo)

Кілька годин тому Лопес зробила репост свого фото, додавши підпис: «Карантин, день 18». На пікантному знімку вона постала в рожевому вбранні: вишуканій білизні з мереживом, пеньюарі з пір'ям, колготках сіточкою, а завершує образ пов'язка для сну в тон всьому вбранню. Макіяж в стилі baby doll, укладене великими локонами волосся, сережки з камінням – виглядає Дженніфер просто чарівно. Невідомо, чи дійсно знаменита красуня ходить так по дому. Але судячи з її пристрасті до розкішних образів, елементи даного спокусливого лука в її повсякденному стилі точно присутні.

Співачка обожнює відверті образи (фото: instagram.com/jlo)

Нагадаємо, нещодавно співачка також продемонструвала кумедний ролик. У відео фігурують чоловік співачки Алекс Родрігес, а також син. Хлопчик з вітчимом розіграли невеличку сценку, де Макс везе на підносі напій, а після стрибає в басейн. У підпису Лопес пожартувала, що поки вони не можуть вирушити в ресторан, але обслуговування у них на вищому рівні. Такі веселі ролики – відмінна підтримка і розвага для фоловерів знаменитості. Вони їх просто обожнюють!

Також нещодавно співачка виклала фрагмент надихаючого інтерв'ю з Опрою Вінфрі. Суть якого в тому, що ви можете досягти в цьому світі, чого забажаєте. «Ви повинні вірити, що ви можете робити все, що хочете. Це правда. Ми дійсно безмежні... Єдині обмеження – це ті, які ви накладаєте на себе і створюєте в своєму розумі», – впевнена зірка.