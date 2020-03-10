Щасливіше не буває: Хайді Клум зворушила мережу романтичним фото з молодим чоловіком

Хайді Клум вкотре продемонструвала, що в її родині панує повна ідилія. 46-річна модель показала нове фото зі своїм молодим чоловіком, 30-річним гітаристом німецької групи Tokio Hotel Томом Каулітцем. На ньому парочка позує на дивані, обійнявшись: Хайді притиснулася до Тома, а він поклав руки їй на коліна. Обидва буквально світяться: Клум не змогла приховати щасливої усмішки, а її чоловік дивиться так, ніби має намір ніколи не відпускати Хайді від себе ні на крок. Фото модель супроводила масою емодзі.

Хайді і Том (фото: instagram.com/heidiklum)

Шанувальники залишилися в захваті від такого романтичного фото. Вони заходилися писати захоплені коментарі, де радіють за свою улюблену пару.

Ніколи не бачив тебе такою щасливою, дорога Хайді :-) все зробила правильно!

Найкраща пара! Подобається вам це чи ні

Неймовірні!

Який щасливчик!

Гарна пара

Ви двоє такі милі разом

Щастя – це красиво!

Коментарі до посту моделі (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, нещодавно Хайді і Том показали вельми спокусливі загальні кадри. Модель, одягнена в чорний мереживний комбінезон, буквально засипала мережу фото і відео, де цілує і обіймає свого коханого. Спочатку зірка сама крутилася під музику в своєму карколомному вбранні, а потім – разом з чоловіком.

В третьому шлюбі Хайді по-справжньому щаслива (фото: instagram.com/heidiklum)

Нагадаємо, це вже третій шлюб знаменитої моделі. До цього Клум була одружена зі стилістом Ріком Піпіна. А з 2005-го по 2014-й – з музикантом Шіло. У колишнього подружжя є четверо дітей: 15-річна дочка Хелен Бошовен, 14-річний син Генрі Гюнтер і 13-річний Йохан Райлі Федір Тайво, а також дочка — 10-річна Лу Сулола Семюель, що офіційно удочерив Сіл.

За словами Хайді, по-справжньому щасливою вона відчула себе саме в союзі з Томом. "Я просто стала по-справжньому щасливою. У мене вперше з'явився партнер, з яким я можу обговорити все і який розділяє зі мною обов'язки. Раніше я повинна була справлятися з усім сама. Я вперше відчуваю радість від того, що у мене є партнер. Він теж сприймає життя як гру, вміє насолоджуватися моментом. Ми з ним дуже схожі", – зазначила Хайді Клум.