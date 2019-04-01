Щаслива матуся: Вікторія Бекхем зворушила сімейними знімками

Вікторія та Девід Бекхеми (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Сімейство Бекхем з розмахом зустріли День матері

Вчора, 31 березня, у Великобританії святкували День матері. Це свято, актуальне для всіх жителів незалежно від їх зоряного статусу, викликало чималий резонанс в мережі і, зрозуміло, торкнувся і селебрітіс. Однією з найбільш активних у цей день була Вікторія Бекхем, яка буквально засипала Instagram зворушливими знімками в честь цього дня.

Так, її день розпочався з привітань і милих подарунків від дітей. "Щаслива матуся", "Я відчуваю себе дуже улюбленою сьогодні", – написала вона під фото з квітами, святковим тортом та повітряними кульками у своїх Instagram-сторіз.

Як багатодітна мама чотирьох дітей, Вікторія отримала масу сюрпризів. Але особливо її зворушив презент від молодшої Харпер. Вона подарувала Вікторії книжку з картинками, де на кожній сторінці за допомогою кумедних ілюстрацій і невеликих текстів розповідається, чому вона вдячна мамі: за поради, за поцілунки, а ще за те, що мама-бос багато працює. "Мій самий улюблений презент", – сказала Вікторія.

Також дизайнер і бізнесвумен не забула привітати свою маму – Джекі Адамс. На сторінці вона опублікувала дитячий знімок, де мама тримає її – ще зовсім дитину на руках.

"З Днем Матері! Я так тебе люблю", – написала Вікторія під фото.

Малятко Вікторія Бекхем зі своєю мамою (фото: instagram.com/victoriabeckham)

Підписники були дуже зворушені кадром, поспішили приєднатися до привітань, а ще захопилися, якою милою дитиною була Вікторія: "Який гарний пост!", "З днем матері, Вікторія!", "Неймовірне фото", "Чудова милашка. Мамина радість", "Яка мила", "Дуже світле фото", "Ідеальна сім'я, де багато кохання". Також багато відзначили, що вони з мамою дуже схожі. "Вау, ти виглядаєш, як твоя мама", "Ти клон своєї мами", "Ви неймовірно схожі"...

А ще – що вже тоді, навіть у своїй распашонці, Вікторія виглядала неймовірно стильно. "Така солодка, модне малятко".

Не залишився осторонь і Девід Бекхем. Він опублікував у себе на сторінці знімок з Вікторією, написавши довгий пост. "Щасливого Дня Матері двом кращим мамам в світі... Дві жінки, які подають приклад і люблять все, що у них є... Мені і моїм сестрам пощастило, як і нашим прекрасним дітям... Щасливого Дня Матері всім дивним мамам в цьому світі!", - написав він і зазначив дружину і свою маму – Сандру Бекхем.

Девід Бекхем з дружиною і мамою (фото: instagram.com/davidbeckham)

Нагадаємо, раніше Вікторія Бекхем показала розкішну фігуру в елегантному брючному костюмі. Дизайнер стала зірковою гостею ряду модних заходів у Катарі.

Так, Наталя Водянова та Вікторія Бекхем з'явилися на відкритті Національного музею Катару.