Щаслива мама: у Кім Кардашьян народилася четверта дитина

Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

У зірки реаліті-шоу на світ з'явився син

Відома світська левиця, зірка реаліті-шоу і блогер Кім Кардашьян стала щасливою мамою в четвертий раз. У п'ятницю, 10 травня, в неї народився син, якого виносила сурогатна мати. Про це сама зірка повідомила на офіційній сторінці в Twittwer.

Напередодні, про те, що Кім в лікарні і чекає на поповнення в сім'ї повідомила її старша сестра Кортні Кардашян в студії програми The Ellen Degeneres Show.

Гостею передачі стала Кріс Дженнер. А в якості сюрпризу для неї в студію запросили дочку Кортні з трьома її дітьми. Також старша сестра Кім привела своїх племінників – Норт, Сейнта і Чікаго. Кортні поспішила пояснити відсутність мами малюків.

Кім Кардашьян з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/kimkardashian)

Виявилося, що Кім помчала в лікарню, щоб вперше взяти на руки новонародженого синочка – четверту і довгоочікувану дитину з чоловіком, репером і дизайнером Каньє Вестом. Варто відзначити, що Кріс була шокована новиною, адже вона навіть не знала про те, що у сурогатної матері почалися перейми.

Відео: YouTube/TheEllenShow

Сама ж Кім поспішила поділитися радісною звісткою в мікроблозі. "Він вже тут, і він ідеальний!" - написала захоплена мама.

Скріншот (twitter.com/kimkardashian)

Потім зірка вирішила додати, що малюк як дві краплі води схожий на її доньку і свою сестру Чикаго. Шанувальники тут же кинулися вітати сімейство Кардшьян-Уест з довгоочікуваним попвненням.

Раніше Кім Кардашьян захопила мережу зворушливим фото з доньками Чікаго і Норт.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян викликала палкі суперечки в мережі, опублікувавши фото в строкатих лосинах.