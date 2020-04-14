Я счастлива: беременная Джамала неожиданно взялась продавать свои вещи

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонники Джамалы пришли в восторг от ее новой идеи

Беременная Джамала решила провести карантин и домашнюю изоляцию с максимальной пользой. Исполнительница, которая находится в ожидании второго ребенка, старается не унывать и чем-то себя занимать. Благо, у Джа есть двухлетний сын Эмир-Рахман, который точно не дает маме заскучать. Кроме того, Джамала нашла для себя еще одну отдушину — онлайн-выступления. Певица часто записывает каверы на популярные песни и выходит с ними в прямые эфиры на своей instagram-страничке. А недавно украинская певица занялась еще одним важным делом! Джа решила продавать свою одежду и направлять вырученные средства на закупку защитных костюмов для украинских медиков!

На своей страничке в сети instagram певица подробно рассказала о запуске важной инициативы. Певица создала отдельную страничку под названием Looks of Jamala (Образы от Джамалы). На этой страничке исполнительница публикует архивные фото в ярких нарядах от известных украинских дизайнеров и брендов. В каких-то вещах Джа снималась в клипах, в каких-то путешествовала или посещала важные события. Но самое главное, что все представленные вещи можно купить по очень выгодным ценам.

Небольшой проект от Джамалы затрагивает еще одну важную проблему современного мира — сверхпотребление. Украинская певица предлагает более осознанно относиться к вещам и новым покупкам.

“Ребята, хочу поговорить с вами об осознанном потреблении. Ну, согласитесь, что мы с вами потребляем все больше и больше, зачастую нам не всё это нужно. Многие выбрасывают практически новую одежду, хотя она могла бы служить и другим людям! Я против накопления вещей, не бегаю судорожно по магазинам в поисках десятого платья за неделю. У меня можно найти любимые платья, обувь, которым и по 10 лет. И они для меня всё так же юзабельны”, — отмечает Джамала.

Также певица отметила, что если очень долго не носит какую-то вещь, то лучше отдаст ее близким, чем выбросит.

“Я за то, чтоб вещи служили как можно дольше. Если я долго не надеваю какую-то вещь, передаю ее на благотворительность или раздаю родственникам и знакомым. Мне это искренне приносит радость. Я счастлива, когда могу сделать счастливым кого-то ещё!”

Коллаж: instagram.com/jamalajaaa

Далее Джа более подробно рассказала о своей инициативе:

“Сидя дома, мне пришла вот какая идея. Я хочу обменять свои вещи на защитные костюмы для врачей! Здесь я буду делиться своими нарядами @looks_of_jamala. Вы сможете их приобрести и, надеюсь, они будут радовать вас. Ведь карантин закончится, а у вас останутся красивые и нужные вам вещи! А ещё вы сделаете доброе дело — поможете обеспечить врачей защитными костюмами!” — подытожила исполнительница.

Специально к весне Джа сделала подборку из верхней одежды — тренчи, плащи и куртки.

Фолловеры исполнительницы пришли в восторг от этой идеи:

“Ідея чудова, повністю Вас підтримую”

“Как же это замечательно! Все такое красивое и я поражён насколько недорого отдаёт Джа эти стильные прекрасные вещи !Их стоимость и особенно ценность намного дороже! Это невероятно!”

“Джа, дякуємо за Вас! За таку добру і щиру людину”

“Умница, Вы очень добрая”

“Был бы мой размер, купила бы все”

“Шикарная идея! Благородная Джамала, что и говорить”

“Спасибо Богу за таких людей, как ты, Джа”

“Вы - вдохновение, Джа! Такой пример для всех сейчас, как никогда, важна помощь медикам от каждого из нас!”

“Это очень хорошая идея, вы огромная умничка”

Скриншот комментариев: instagram.com/jamalajaaa

Напомним, ранее Джамала подчеркнула беременный животик облегающим нарядом.