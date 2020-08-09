Всі в зборі: внучка Софії Ротару поділилася фото з відзначення 73-річчя співачки

Знаменита українська співачка Софія Ротару днями відзначила день народження - 7 серпня їй виповнилося 73 роки. Артистка відсвяткувала його в теплому сімейному колі рідних і близьких. А внучка зірки Соня Євдокименко поділилася в мережі милими кадрами зі свята бабусі.

На знімках Ротару можна побачити в оточенні сина Руслана, його дружини Світлани і онуків Анатолія і Софії. Юна красуня, яка живе і навчається в США, прийшла на сімейне торжество в короткому бежевому платті і босоніжках на підборах, а довге волосся вона залишила розпущеним.

Іменинниця ж вибрала для свята довгу сукню вільного крою з чорно-блакитним геометричним принтом, а також зробила легкий макіяж і гарну укладку.

"Celebrating @sofiarotaru.official", - прокоментувала кадри 19-річна Євдокименко.

Соня Євдокименко показала сімейні фото з відзначення 73-річчя бабусі (фото: instagram.com/iamsofiaeve)

Підписники в коментарях засипали сім'ю компліментами і привітаннями, при цьому багато відзначили, що Софія Михайлівна зовсім не виглядає на свій вік.

Дякую за фото. Які ви всі красиві. Ще раз з Днем народження Софію Михайлівну!

Щастя Вашій дружній і чудовій родині!!! З Днем Народження Софію Михайлівну!!!

Які шикарні фоточкииии, ще раз з днем народження. Ми любимо Вас

Щодо віку всі нас обманюють! Ніяк, ніяк не може бути Софії Михайлівні більше 40

Які Ви Всі Гарні Люблю Вас !!!

Яка прегарна сім'я!!! Королева Софія, з днем народження!!! Любимо, цінуємо, поважаємо нескінченно!

як приємно на вас дивитися, ви такі всі красиві! Дай Бог вам здоров'я!

З Днем Народження чудова, чарівна і неповторна Софія!!! Сяй зірка

Які гарні! Софія Михайлівна поза віку Сім'я красива!

Прекрасна і щаслива, дружна сім'я

Скріншот коментарів

Нагадаємо, раніше Софія Ротару засвітила розкішний особняк під Києвом за мільйон доларів.

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